V obci Šumiac vyvesili čiernu vlajku: Všetky obete nehody boli odtiaľ, na pomoc pozostalým zriadi transparentný účet

V obci Šumiac po stredajšej (8. 10.) tragickej dopravnej nehode na Horehroní vyvesili čiernu vlajku. Všetkých šesť obetí i ťažko zranený chlapec pochádzajú zo Šumiaca, obec na pomoc pozostalým zriadi transparentný účet. Pre TASR to uviedol obecný poslanec a zástupca starostky Marek Tuhovčák.
Informácie o tragickej nehode prijala samospráva i obyvatelia obce veľmi ťažko. „Je to obrovská tragédia, je to zdrvujúce,“ skonštatoval Tuhovčák s tým, že na pomoc rodinám a pozostalým obec zriadi transparentný účet.
Tragická nehoda
K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Sedemročný chlapec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. „Jedna posádka išla z práce domov, druhá posádka išla na ošetrenie do ambulancie do Brezna,“ priblížil Tuhovčák.
Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
