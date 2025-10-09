Pokus o pád Ursuly von der Leyenovej nevyšiel: Europoslanci odmietli oba návrhy na vyslovenie nedôvery

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok ustála obe hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).
Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, informuje TASR.
Ani jeden z návrhov na vyslovenie nedôvery, ktoré samostatne podali politické frakcie 11. septembra, nedostal potrebnú podporu najmenej dvoch tretín prítomných europoslancov.
Poďakovala za podporu
V oboch hlasovaniach sa za von der Leyenovú a členov jej komisie postavila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Pri návrhu PfE dalo hlas na vyslovenie nedôvery 179 europoslancov, 378 bolo proti a 37 sa zdržalo. Iniciatívu Ľavice podporilo 133 poslancov, kým 383 hlasovalo proti a 78 sa hlasovania zdržalo.
Von der Leyenová následne na sieti X napísala, že si váži podporu, ktorú od europoslancov dostala.
I deeply appreciate the strong support received today.
The Commission will keep working closely with the European Parliament to tackle Europe’s challenges. And together deliver results for all European citizens.
United for our people, our values and our future.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
Vopred sa očakávalo, že ani jeden z návrhov neprejde. Oba však podľa agentúry AFP predstavovali ďalší dôkaz napätia okolo pôsobenia von der Leyenovej, najmä po jej nedávnej dohode o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Mnoho poslancov – vrátane priaznivcov šéfky EK – spomínanú dohodu ostro kritizuje.
Kritici sa takisto sťažujú na podľa nich centralizovaný štýl vedenia eurokomisie zo strany jej predsedníčky a netransparentnosť. Narastá aj napätie medzi jej podporovateľmi v súvislosti s riešením kľúčových otázok.
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.
Nahlásiť chybu v článku