Pokus o pád Ursuly von der Leyenovej nevyšiel: Europoslanci odmietli oba návrhy na vyslovenie nedôvery

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok ustála obe hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE).

Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, informuje TASR.

Ani jeden z návrhov na vyslovenie nedôvery, ktoré samostatne podali politické frakcie 11. septembra, nedostal potrebnú podporu najmenej dvoch tretín prítomných europoslancov.

Poďakovala za podporu

V oboch hlasovaniach sa za von der Leyenovú a členov jej komisie postavila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Pri návrhu PfE dalo hlas na vyslovenie nedôvery 179 europoslancov, 378 bolo proti a 37 sa zdržalo. Iniciatívu Ľavice podporilo 133 poslancov, kým 383 hlasovalo proti a 78 sa hlasovania zdržalo.

Von der Leyenová následne na sieti X napísala, že si váži podporu, ktorú od europoslancov dostala.

Vopred sa očakávalo, že ani jeden z návrhov neprejde. Oba však podľa agentúry AFP predstavovali ďalší dôkaz napätia okolo pôsobenia von der Leyenovej, najmä po jej nedávnej dohode o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Mnoho poslancov – vrátane priaznivcov šéfky EK – spomínanú dohodu ostro kritizuje.

Kritici sa takisto sťažujú na podľa nich centralizovaný štýl vedenia eurokomisie zo strany jej predsedníčky a netransparentnosť. Narastá aj napätie medzi jej podporovateľmi v súvislosti s riešením kľúčových otázok.

EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.

