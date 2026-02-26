Mesto vyhlási mimoriadnu situáciu: Dochádza k poklesu územia, zasiahnutých je 400 vlastníkov pozemkov

Ilustračná foto: Jozef Kotulič stitched by Marku1988  This panoramic image was created with Autostitch (stitched images may differ from reality). and  This panoramic image was created with Panorama Perfect (stitched images may differ from reality)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Odborníci budú môcť vstupovať na súkromné pozemky ľudí.

Mesto Prešov vyhlási v piatok (27. 2.) v súvislosti s poddolovaným územím v dobývacom priestore Prešov I – Solivary mimoriadnu situáciu. Dôvodom je pokles územia spôsobený historickou ťažbou soli. Tento krok má umožniť vstup odborníkom na súkromné pozemky za účelom vypracovania štúdie. Vo štvrtok sa na Mestskom úrade v Prešove uskutočnilo koordinačné stretnutie i za účasti zástupcov rezortu hospodárstva či životného prostredia.

„Dôležitá vec pre občanov je, že nič sa v území nestalo dramatické, čiže nedošlo k žiadnemu zrýchlenému prepadu, žiadne zemetrasenie, ale je to krok, ktorý súvisí s tým, čo všetci vnímame, že to územie poklesáva,“ uviedol primátor František Oľha.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie je podľa neho nevyhnutné, keďže ide o územie so zhruba 400 vlastníkmi pozemkov. „Jedine mimoriadna situácia nám umožní zákonný spôsob, ako na tieto cudzie pozemky vstupovať bez obmedzenia. Opáskovanie, označenie tabličkami, zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a hlavne prístup vedcov z univerzít, meracích zariadení a technikov, ktorí budú opravovať hlavy vrtov je cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie,“ doplnil Oľha.

Ilustračná foto: Ing. Mgr. Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pokles o 5 centimetrov ročne

Podľa šéfa Hlavného banského úradu Ericha Veselényiho v minulosti bolo v území navŕtaných zhruba 160 vrtov, cez ktoré sa vyťahovala soľanka, ktorá sa potom spracovávala v závode. V podzemí vznikli tzv. soľné kaverny naplnené soľankou, ktoré sa postupne zväčšujú. „Keď dochádza k výtoku soľanky, tak dochádza k poklesu územia, zhruba nejakých päť centimetrov ročne v tej najinkriminovanejšej oblasti,“ vysvetlil Veselényi.

Do roku 2029 by mali byť podľa Oľhu uzavreté vrty, zmeraná únosnosť podložia a vypracovaná kompletná štúdia sanácie. „Mali by sme mať v podstate projekt a odštartovať sanáciu, ktorá bude jasne kontinuálne sanovať, zasypávať a spevňovať to územie tak, aby v priebehu ďalších piatich až desiatich rokov bolo celé územie sanované,“ skonštatoval Oľha.

Mesto Prešov má podľa primátora zdroje na prvé úkony. Následne v rámci mimoriadnej situácie požiada o refundáciu nákladov Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Ložisko kamennej soli Prešov – Soľná Baňa bolo známe už v dávnej minulosti. Prvotné využívanie slaných prameňov v deviatom a desiatom storočí prešlo v 16. storočí k dobývaniu soli banským spôsobom. Začiatkom 20. storočia sa postupne prešlo od podzemného lúhovania k lúhovaniu soli vrtmi z povrchu. Od roku 2010 sa v dobývacom priestore Prešov I – Solivary nevykonáva žiadna banská činnosť. Napriek zabezpečeniu hlavných banských diel – vrtov však dochádza v súčasnosti k výtokom soľanky z jednotlivých vrtov na povrch.

