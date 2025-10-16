V najväčšej rodine je 22 detí, sleduje ich celý svet: Minuli 60-tisíc na luxusnú dovolenku, po návrate ich čakal súd

Manželia Noel a Sue Radfordovci spolu vychovávajú neuveriteľných 22 detí a o svoj netradičný rodinný život sa delia aj v reality šou 22 Kids and Counting. Tentoraz sa o nich hovorí pre ďalší úderný počin – luxusnú rodinnú dovolenku na Floride.
Návšteva Disneylandu je pre väčšinu ľudí finančne nedosiahnuteľným snom, no Radfordovci si ju dopriali vo veľkom štýle.
Cestovali v apríli 2025, aby oslávili 50. narodeniny Sue, ktorá sa rozhodla, že tento životný míľnik musí privítať vo veľkom. Ako dodal MailOnline, luxusný výlet ich obrovskú rodinu vyšiel približne na 70-tisíc dolárov (asi 60-tisíc eur).
50. narodeniny chce oslavovať „celý rok“
O rodine je známe, že miluje cestovanie a miluje aj Floridu. Dovolenky sú ich veľkou vášňou, výlety si doprajú niekoľkokrát ročne a len do Spojených štátov vyrazili za posledné tri roky až osemkrát. Po Európe aj Spojenom kráľovstve brázdili cesty v obytnom aute a nevynechali ani exotické destinácie, ako sú Maldivy či Dubaj.
Po návrate domov ich však čakalo nepríjemné prekvapenie. Na súde v Prestone boli Noel a Sue uznaní vinnými z toho, že medzi 24. marcom a 1. májom 2025 nezabezpečili pravidelnú školskú dochádzku pre štyri zo svojich detí. Pokuty a súdne trovy sa spolu vyšplhali na 870,40 eura.
Kritika prišla aj od fanúšikov – mnohým sa nepáčilo, že rodina odcestovala práve v čase, keď mala ich 29-ročná dcéra Chloe termín pôrodu. Sue však tvrdí, že podľa nej je päťdesiatka dôvodom na celoročnú oslavu.
„Dosiahnuť 50 rokov je veľká vec. Keď som mala štyridsať, cítila som odpor – nechcela som, aby sa to stalo. Tentoraz som si povedala, že keď mám päťdesiat, budem oslavovať celý rok,“ vysvetlila Sue v rozhovore pre The Mirror začiatkom roka. Dodala, že ak chceme zmierniť bolesť z prechodu do kategórie 50+, musíme si dopriať niečo veľké.
A že si rodina so zanedbaním povinnej školskej dochádzky ťažkú hlavu nerobí, je zrejmé – už v júni mali opäť vyraziť na Floridu, na ďalší výlet.
