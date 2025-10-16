V najväčšej rodine je 22 detí, sleduje ich celý svet: Minuli 60-tisíc na luxusnú dovolenku, po návrate ich čakal súd

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Táto rodina sa už roky spája s označením „najväčšia rodina v Spojenom kráľovstve“.

Manželia Noel a Sue Radfordovci spolu vychovávajú neuveriteľných 22 detí a o svoj netradičný rodinný život sa delia aj v reality šou 22 Kids and Counting. Tentoraz sa o nich hovorí pre ďalší úderný počin – luxusnú rodinnú dovolenku na Floride.

Návšteva Disneylandu je pre väčšinu ľudí finančne nedosiahnuteľným snom, no Radfordovci si ju dopriali vo veľkom štýle.

Cestovali v apríli 2025, aby oslávili 50. narodeniny Sue, ktorá sa rozhodla, že tento životný míľnik musí privítať vo veľkom. Ako dodal MailOnline, luxusný výlet ich obrovskú rodinu vyšiel približne na 70-tisíc dolárov (asi 60-tisíc eur).

50. narodeniny chce oslavovať „celý rok“

O rodine je známe, že miluje cestovanie a miluje aj Floridu. Dovolenky sú ich veľkou vášňou, výlety si doprajú niekoľkokrát ročne a len do Spojených štátov vyrazili za posledné tri roky až osemkrát. Po Európe aj Spojenom kráľovstve brázdili cesty v obytnom aute a nevynechali ani exotické destinácie, ako sú Maldivy či Dubaj.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Radford Family (@theradfordfamily)

Po návrate domov ich však čakalo nepríjemné prekvapenie. Na súde v Prestone boli Noel a Sue uznaní vinnými z toho, že medzi 24. marcom a 1. májom 2025 nezabezpečili pravidelnú školskú dochádzku pre štyri zo svojich detí. Pokuty a súdne trovy sa spolu vyšplhali na 870,40 eura.

Kritika prišla aj od fanúšikov – mnohým sa nepáčilo, že rodina odcestovala práve v čase, keď mala ich 29-ročná dcéra Chloe termín pôrodu. Sue však tvrdí, že podľa nej je päťdesiatka dôvodom na celoročnú oslavu.

„Dosiahnuť 50 rokov je veľká vec. Keď som mala štyridsať, cítila som odpor – nechcela som, aby sa to stalo. Tentoraz som si povedala, že keď mám päťdesiat, budem oslavovať celý rok,“ vysvetlila Sue v rozhovore pre The Mirror začiatkom roka. Dodala, že ak chceme zmierniť bolesť z prechodu do kategórie 50+, musíme si dopriať niečo veľké.

A že si rodina so zanedbaním povinnej školskej dochádzky ťažkú hlavu nerobí, je zrejmé – už v júni mali opäť vyraziť na Floridu, na ďalší výlet.

