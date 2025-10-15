Dával si 10 minút, bez pohnutia strávil 2 hodiny: Z muža je teraz svetová senzácia. Vieme, prečo to urobil

Madurijec Muhammad Didit, známy kanálom s názvom sobat miskin official, pôvodne plánoval nahrať len krátke, desaťminútové video. Namiesto toho však vznikol záznam dlhý dve hodiny, 20 minút a 52 sekúnd, počas ktorých 21-ročný muž sedí pred kamerou bez jediného pohybu. Jedinou zmenou na obraze je jeho občasné žmurknutie.
Didit neskôr vysvetlil, že video bolo sarkastickým komentárom – reakciou na časté výzvy divákov, aby začal zverejňovať „vzdelávací obsah pre mládež“. Tvorca, ktorý sa dovtedy venoval prevažne videám o jedle, v popise ironicky uviedol, že práve toto je jeho spôsob, ako „edukovať“ mládež.
Prilákal milióny divákov
Hoci pôvodné video z profilu sobat miskin official (s približne 28-tisíc odberateľmi) už na YouTube nenájdete, senzácia, ktorá po jeho zverejnení vznikla, pretrvala.
Z neznámeho mladého muža sa stal symbol absurdity internetu. Video získalo milióny pozretí a diváci sa medzi sebou predbiehali v interpretáciách jeho „skrytého významu“.
Niektorí sa bavili, iní analyzovali. Jeden z komentujúcich napríklad tvrdil, že počas celého záznamu spočítal presne 362 žmurknutí.
Vznikla aj mobilná hra
Diskusie sa rýchlo zmenili na lavínu vtipov a meme obrázkov. Objavili sa poznámky o tom, čo by sa stalo, keby Didit po dvoch hodinách zistil, že nezapol nahrávanie, a internet sa zaplnil paródiami.
Dokonca vznikla aj mobilná hra s názvom 2 Hours Doing Nothing od vývojára s prezývkou Hepitier. Ako informuje Suara, hráči v nej sledujú postavu plešatého muža, ktorý nehybne hľadí priamo na nich, zatiaľ čo uprostred obrazovky tiká časovač. Hra si pripísala viac než 10-tisíc stiahnutí.
Didit neskôr priznal, že taký úspech vôbec nečakal. Nápad vznikol spontánne, no pred natáčaním sa poctivo pripravil – najedol sa a zašiel na toaletu.
„Ľudia chceli viac edukácie,“ povedal, a edukáciu aj dostali. Najviac sa však obával, že ho počas natáčania zavolajú rodičia. „Ak by som neodpovedal, mal by som problém,“ dodal tvorca s humorom, ako opisuje The Jakarta Post.
Nahlásiť chybu v článku