V Japonsku sú Vianoce druhým Valentínom. Sviatky sa spájajú s romantikou a považujú sa za ideálny čas na rande

Vianoce
Páry sa prechádzajú po ozdobených uliciach a navštevujú luxusné reštaurácie.

Vianoce sa nám v mysli spájajú s pokojom a vďačnosťou, ale netreba zabúdať ani na rodinný kruh, v ktorom väčšina z nás tieto sviatky oslavuje. Darčeky sa kupujú deťom, návštevy sa presúvajú k starým rodičom a dospelí si užívajú, že si môžu na chvíľu oddýchnuť od práce. Na Slovensku si to väčšina z nás ani inak nevie predstaviť. V Japonsku však Vianoce vyzerajú inak.

V tejto krajine je zimné sviatočné obdobie všeobecne považované za druhého Valentína. Páry si na Štedrý večer vychutnávajú špeciálne rande, obdivujú sviatočné dekorácie, večerajú v luxusných reštauráciách a ubytujú sa v luxusných hoteloch. Či už ide o Tokio alebo Hokkaido, ako informuje portál CNN Travel, ulice sú plné párov držiacich sa za ruky.

Dokonalý čas na lásku a romantiku

Pre tých, ktorí sú ochotní trochu si priplatiť, sú k dispozícii luxusné hotelové izby s nádherným výhľadom, ktorých cena sa ľahko vyšplhá až na 1 700 eur za noc, ak sú ešte vôbec voľné. Mladí ľudia v Japonsku bývajú zvyčajne so svojimi rodičmi, kým sa nezosobášia, takže stráviť noc mimo domova je považované za niečo výnimočné.

Reštaurácie a obchody tiež túto príležitosť využívajú a ponúkajú špeciálne večere a zľavy na celý rad darčekov, od čokolády po šperky, čím umocňujú dojem dokonalej romantickej noci.

Ako pre CNN Travel vysvetľuje docent Roy Starrs, odborník na japonistiku z Univerzity Otago na Novom Zélande, kľúčom k japonským Vianociam je „nálada a atmosféra“.

„Mladé páry spolu chodia na rande, keď sa zotmie, aby si pozreli nádhernú prehliadku farebných svetiel, čo sa považuje za veľmi romantickú atmosféru, ktorá napomáha mladej láske,“ hovorí Starrs.

V krajine s 124 miliónmi obyvateľov je najrozšírenejším náboženstvom šintoizmus, pričom menej ako jedno percento obyvateľstva je kresťanské. Napriek tomu národ oslavuje Vianoce v plnej miere. Sviatok sa však slávi s jedinečným japonským nádychom.

„Väčšina Japoncov nevníma Vianoce ako náboženskú udalosť, ale ako popkultúrnu šou importovanú zo Západu – esteticky príjemnú zmes jasných svetiel, bábik Santa Clausa, vianočných trhov, farebne zabalených darčekov a vianočných koláčov,“ vysvetľuje Starrs.

Japonsko je spoločnosť, ktorá si vysoko cení estetiku, takže je logické, že tieto sviatočné výzdoby, často sprevádzané bohatou snehovou pokrývkou, vytvárajú perfektný recept na romantické biele Vianoce.

„Pár si tiež môže vymeniť darčeky, navštíviť exotický vianočný trh v nemeckom štýle a zakončiť večer v luxusnej francúzskej alebo talianskej reštaurácii. A po tomto všetkom môže byť nálada presne tá správna na žiadosť o ruku!“ hovorí Starrs. Japonské Vianoce sú tak predovšetkým o láske, luxuse a dokonalom vizuálnom zážitku, premenené na najromantickejší sviatok roka.

Nahlásiť chybu v článku

