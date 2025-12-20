Prvé spoločné Vianoce bez stresu: Odborníčka Zuzana Lipová radí, ako zvládnuť rodinu a rozdielne tradície

Prvé spoločné Vianoce môžu byť krásne, ale aj náročné, najmä ak sa stretávajú rozdielne zvyky, rodiny a očakávania. Sviatočná atmosféra často zvýrazní drobné nezhody a preverí, ako dokážu partneri komunikovať a hľadať kompromisy.
Sviatky majú spájať, no práve počas nich sa často ukáže, ako rozdielne ľudia premýšľajú o rodine, tradíciách či spoločnom čase. Prvé spoločné Vianoce s partnerom sú skúškou komunikácie, kompromisov aj schopnosti rešpektovať potreby toho druhého. Certifikovaná vzťahová koučka, všeobecná lekárka a psychologička Zuzana Lipová, zakladateľka online klubu Svet randenia, sa tentoraz zameriava na sviatočné fungovanie vo dvojici – naposledy pritom upozorňovala na červené vlajky, ktoré ženy často prehliadajú v online randení, a vysvetľuje, ako si počas Vianoc nastaviť vlastnú, prirodzenú a funkčnú rovnováhu.
Ako zvládnuť prvé spoločné Vianoce s partnerom?
Najväčšou výzvou prvých Vianoc je nastavenie očakávaní. Dopredu si povedzte, čo je pre každého dôležité (rodina, tradície, pokoj) a dohodnite sa na realistickom pláne, nie ideále. Komunikujte priamo, ak vám niečo chýba a potrebujete to od partnera inak, či už ide o pomoc, návštevy alebo spoločný čas. Najhoršie je dúfať, že mu to samému dôjde alebo očakávať, že veci vníma presne tak ako vy.
Je ale aj rozdiel, ako spolu komunikujeme veci, na ktorých sa nezhodneme. Vieme to podať cez naše potreby, čo potrebujeme, alebo ideme útokom a kritikou, aký je a nie je? Maličkosť, ale robí veľa. Nechajte si priestor, nech na sebe nie ste prilepení nonstop, a ak príde k treniciam, neberte to ako automatický dôkaz, že to nefunguje, ale skôr ako signál o rozdielnosti, na ktorej môžete pracovať.
