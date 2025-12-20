Prvé spoločné Vianoce bez stresu: Odborníčka Zuzana Lipová radí, ako zvládnuť rodinu a rozdielne tradície

Foto: Zuzana Lipová, Pexels

Frederika Lyžičiar
Vianoce
Vianoce, prvýkrát s partnerom či s partnerkou, nie sú o dokonalosti, ale o dohode a porozumení.

Prvé spoločné Vianoce môžu byť krásne, ale aj náročné, najmä ak sa stretávajú rozdielne zvyky, rodiny a očakávania. Sviatočná atmosféra často zvýrazní drobné nezhody a preverí, ako dokážu partneri komunikovať a hľadať kompromisy.

Sviatky majú spájať, no práve počas nich sa často ukáže, ako rozdielne ľudia premýšľajú o rodine, tradíciách či spoločnom čase. Prvé spoločné Vianoce s partnerom sú skúškou komunikácie, kompromisov aj schopnosti rešpektovať potreby toho druhého. Certifikovaná vzťahová koučka, všeobecná lekárka a psychologička Zuzana Lipová, zakladateľka online klubu Svet randenia, sa tentoraz zameriava na sviatočné fungovanie vo dvojici – naposledy pritom upozorňovala na červené vlajky, ktoré ženy často prehliadajú v online randení, a vysvetľuje, ako si počas Vianoc nastaviť vlastnú, prirodzenú a funkčnú rovnováhu.

Ako zvládnuť prvé spoločné Vianoce s partnerom?

Najväčšou výzvou prvých Vianoc je nastavenie očakávaní. Dopredu si povedzte, čo je pre každého dôležité (rodina, tradície, pokoj) a dohodnite sa na realistickom pláne, nie ideále. Komunikujte priamo, ak vám niečo chýba a potrebujete to od partnera inak, či už ide o pomoc, návštevy alebo spoločný čas. Najhoršie je dúfať, že mu to samému dôjde alebo očakávať, že veci vníma presne tak ako vy.

Foto: Pexels

Je ale aj rozdiel, ako spolu komunikujeme veci, na ktorých sa nezhodneme. Vieme to podať cez naše potreby, čo potrebujeme, alebo ideme útokom a kritikou, aký je a nie je? Maličkosť, ale robí veľa. Nechajte si priestor, nech na sebe nie ste prilepení nonstop, a ak príde k treniciam, neberte to ako automatický dôkaz, že to nefunguje, ale skôr ako signál o rozdielnosti, na ktorej môžete pracovať.

Kedy je vhodné pozvať partnera na Vianoce k rodine?

