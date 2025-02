V inzeráte na prenájom bytu sme našli šokujúcu vec: Odborníčka vysvetlila, či majiteľ môže prikázať, čo v ňom môžete robiť

Na internete sa stretávame s najrôznejšími inzerátmi, aj čo sa nehnuteľností a podnájmu týka. Ceny sú samostatnou kategóriou, vo veľkej časti prípadov naozaj nie sú najnižšie. Nejeden majiteľ bytu si ale stanovuje špecifické podmienky, ktoré musia budúci podnájomníci dodržať. Košickej realitnej maklérky sme sa pýtali, či je to v poriadku.

Môže majiteľ bytu zakázať prácu z domu?

Nedávno som na facebooku natrafila na inzerát, ktorý ma prekvapil. Bežne vídam vysoké ceny, zákaz domácich miláčikov, či majiteľov nehnuteľností, ktorí majú obavy ubytovať rodiny s deťmi. Videla som dokonca aj inzerát, kde bola za samostatnú izbu vhodnú na prenájom vydávaná izba oddelená od kuchyne paravánom, ktorý ale neposkytoval takmer žiadne súkromie. V tomto inzeráte však majiteľka bytu zdôrazňovala, že budúci podnájomník nesmie v byte vykonávať prácu z domu.

Nahnevané komentáre ľudí na seba nenechali dlho čakať. V súčasnosti sa inzerát už na sociálnej sieti nenachádza. Nás však zaujímalo, či je takáto požiadavka zo strany majiteľa nehnuteľnosti legitímna. Dnes už totiž množstvo ľudí, či už vo sfére informatiky či v iných oblastiach, pracuje práve z domu.

Nie je to také jednoduché

Košická realitná maklérka Eva Olexová hovorí jasne – posvätné je to, čo je uvedené v zmluve, je to však komplexná záležitosť, ktorú nie je možné jednoducho popísať niekoľkými vetami. Na prípadných výnimkách sa majiteľ bytu a podnájomník môžu dohodnúť aj ústne, musí však byť prítomný svedok.

„Čo sa týka vykonávania práce z domu, nie je v poriadku, ak podnájomníka navštevujú v byte klienti. Ak si prenajíma byt, nemôže si z neho urobiť kanceláriu, nie je to nebytový priestor, nemôže si tam vodiť cudzích ľudí na pravidelnej báze. Ak by si prenajímal priestory na vykonávanie práce z domu, ovplyvnilo by to aj poplatky, ktoré musí majiteľ odvádzať, napríklad za smetie, platia sa však aj iné dane,“ vysvetľuje realitná maklérka.

Samozrejme, je rozdiel medzi tým, ak si človek nevodí do bytu klientov a vykonáva prácu pri počítači. Nemôže si však z prenajatého bytu urobiť napríklad vlastné tetovacie štúdio či kozmetický salón.