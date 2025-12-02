V Česku sa šíri nebezpečné ochorenie: Zomrelo naň 31 ľudí, pribúdajú stovky nakazených

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Riziko závažného priebehu a úmrtia narastá tiež s vekom a oslabenou imunitou.

Od začiatku roka do 30. novembra sa v Česku podľa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) nakazilo žltačkou typu A už 2880 ľudí. V súvislosti s nákazou tento rok zomrelo 31 ľudí, vlani to boli dvaja. Najviac nakazených je naďalej v hlavnom meste.

V utorok to v pravidelnej správe uviedol SZÚ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. „Dosiaľ nahlásené prípady vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v roku 2025 významne prevyšujú priemerné aj maximálne počty hlásených prípadov v rokoch 2018 až 2024,“ podotkol SZÚ.

SZÚ upozorňuje na výrazné prekročenie predchádzajúcich rokov

Od predchádzajúcej správy k 16. novembru pribudlo 283 nakazených a dve úmrtia. Väčšina z celkových 31 zomrelých boli podľa ústavu osoby s rizikovým správaním alebo s chronickým ochorením pečene. SZÚ podotkol, že práve u týchto osôb môže mať VHA závažnejší až fatálny priebeh. Riziko závažného priebehu a úmrtia narastá tiež s vekom a oslabenou imunitou.

Situácia je najhoršia od 80. rokov

Žltačka sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách, pričom najviac ich je vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Nakazilo sa aj 14 detí do jedného roka. Najviac infikovaných je v Prahe (1251) a Stredočeskom kraji (443), najmenej v kraji Vysočina (28).

SZÚ pripomenul, že naposledy sa žltačka typu A vo vyššej miere v ČR vyskytla v 80. rokoch minulého storočia, keď sa počty prípadov pohybovali od 1500 do 3500 ročne. V 90. rokoch sa postupne znižovali. Vlani sa ochorením nakazilo 636 ľudí.

