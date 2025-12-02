Hrôza uprostred noci: Požiar v Košiciach pohltil byt na najvyššom poschodí, vyžiadal si 90 evakuovaných aj jeden život

Pri nočnom požiari bytu na Gudernovej ulici v Košiciach prišla o život jedna osoba. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, príčinou jeho vzniku malo byť fajčenie.
K nahláseniu udalosti došlo v utorok krátko po 00.30 h. „Po príchode na miesto bolo zistené, že byt na najvyššom poschodí je v plne rozvinutej fáze horenia,“ povedal s tým, že počas likvidácie požiaru v byte našli osobu bez známok života. Polícia spresnila, že išlo o 80-ročnú ženu.
Pristavili aj evakuačný autobus
Z bytového domu podľa jeho slov evakuovali do 90 ľudí, pričom pristavili aj evakuačný autobus. Na mieste zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ s ôsmimi kusmi hasičskej techniky. Výška priamej škody je odhadovaná na 20 000 eur.
Starosta košickej mestskej časti Západ Marcel Vrchota na sociálnej sieti informoval, že okolité byty neboli požiarom, zadymením či vodou z hasenia vážnejšie postihnuté a sú obývateľné. „Samozrejme, je potrebné opraviť odstavené kúrenie, plyn a elektrinu,“ dodal.
Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s požiarom trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. „Všetky okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ doplnila košická krajská polícia.
Nahlásiť chybu v článku