V autoškole skončil skôr, než začal: Muž z Nitry šokoval policajtov pozitívnym testom na drogy

Dana Kleinová
TASR
Žiak autoškoly síce nafúkal nulu, no test na drogy vyšiel pozitívny.

Sen o vodičskej kariére sa pre 32-ročného muža skončil už v autoškole. Vozidlo autoškoly v Nitre zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Kontrola potvrdila, že záujemca o vodičský preukaz šoféruje pod vplyvom drog, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Prezradila ho komunikácia a rozšírené zreničky

Policajná hliadka po zastavení vozidla autoškoly podrobila vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodič však javil známky požitia omamných látok, jeho komunikácia bola roztržitá a mal rozšírené zreničky.

Skríningový test na drogy vyšiel pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. Biologický materiál bol zaslaný na znalecké skúmanie.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
