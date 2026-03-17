V autoškole skončil skôr, než začal: Muž z Nitry šokoval policajtov pozitívnym testom na drogy

Sen o vodičskej kariére sa pre 32-ročného muža skončil už v autoškole. Vozidlo autoškoly v Nitre zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Kontrola potvrdila, že záujemca o vodičský preukaz šoféruje pod vplyvom drog, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Prezradila ho komunikácia a rozšírené zreničky
Policajná hliadka po zastavení vozidla autoškoly podrobila vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodič však javil známky požitia omamných látok, jeho komunikácia bola roztržitá a mal rozšírené zreničky.
Skríningový test na drogy vyšiel pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. Biologický materiál bol zaslaný na znalecké skúmanie.
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Odporúčané články
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
