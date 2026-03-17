Na severe Slovenska už vraj vyschlo 22 púmp: Niektorí by mohli za tankovanie platiť viac

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Nina Malovcová
TASR
Nižšie ceny palív však podľa neho začínajú prinášať aj problémy.

Ceny pohonných látok na Slovensku by mali byť v nasledujúcich týždňoch približne na úrovni štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a výrazne lacnejšia ako v Rakúsku. Po utorkovom rokovaní vlády s predstaviteľmi spoločnosti Slovnaft to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Chceme, aby v rámci V4 sme boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší,“ povedal premiér s tým, že aktuálne je tento stav realitou. Nižšie ceny palív však podľa neho začínajú prinášať aj problémy.

„Dnes nás upozornili predstavitelia Slovnaftu na situáciu, ktorá vznikla v niektorých severných okresoch Slovenska, kde vzhľadom na to, že nafta na Slovensku je výrazne lacnejšia ako v Poľsku, tak dochádzalo k obrovským nákupom, nielen teda do nádrží,“ dodal Fico.

Vláda sa podľa premiéra dohodla so Slovnaftom, že prípadné obmedzenia množstva paliva pri tankovaní zostane na uvážení predajcov, no zvažuje prijatie vládneho nariadenia, ktoré by prinieslo vyššie ceny nafty pre zahraničných vodičov.

Slováci by platili menej

„Ak príde zahraničný, tak si bude musieť kúpiť naftu za cenu, ktorá je možno v jeho krajine, jednoducho bude tam úplne iná cena. Môžeme to urobiť. Príslušné právne predpisy nám to umožňujú, teraz legislatíva analyzuje, že či takéto vládne nariadenie prijmeme,“ dodal premiér.

Premiér avizoval, že budú ďalej rokovať o možných dočasných obmedzeniach. Hovoril o tom, že by sa mohlo obmedziť tankovanie mimo nádrže, prípadne aj o tom, že pre Slovákov by platili nižšie ceny ako pre ľudí zo zahraničia, ktorí by u nás tankovali. „Rozhodli sme sa, že akceptujeme návrh zo Slovnaftu, aby si sami regulovali pravidlá, napríklad že sa bude tankovať len do nádrží a nie do prívesných vozíkov. To je vec predajcu, my to obmedziť nemôžeme. Môžeme však prijať vládne nariadenie a povedať, že Slováci budú nakupovať naftu lacnejšie ako zahraniční,“ vysvetlil premiér.

Po brífingu v krátkosti vystúpil aj riaditeľ Slovnaftu. Ten povedal, že „na severe Slovenska ‚vyschlo‘ zhruba 22 čerpacích staníc“. Všimli si vyšší záujem o palivový turizmus.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko a Bulharsko: Slovákom sa otvárajú nové možnosti, hodiny v aute sú minulosť

Odporúčané články
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni

