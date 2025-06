V Atlantiku sa deje niečo zvláštne: Takto ovplyvní zriedkavý jav počasie na konci leta. Následky môžu byť katastrofálne

Tohtoročné leto môže výrazne ovplyvniť jav, o ktorom väčšina z nás nikdy nepočula. V tropickom Atlantiku vznikla zriedkavá atlantická Niña, ktorá podľa meteorológov mení dynamiku hurikánov, ovplyvňuje cirkuláciu atmosféry a dokonca môže naznačovať, čo nás čaká počas zimy.

Na tento nezvyčajný vývoj upozornil portál Severe Weather Europe, podľa ktorého ide o klimatickú anomáliu s potenciálne zásadným dosahom na vývoj počasia v Severnej Amerike aj širšom atlantickom regióne. Atlantická Niña, ktorá vzniká ochladením povrchových vôd tropického Atlantiku, podľa vedcov prispieva k stabilnejšiemu počasiu. No už čoskoro sa môže všetko otočiť.

Júl bude pokojný, ale v auguste môže prísť náhly obrat

V prvej polovici leta sa meteorológovia zatiaľ neobávajú zvýšenej hurikánovej aktivity. Atlantická Niña vytvára podmienky, ktoré výskyt tropických búrok potláčajú. Ochladené vody v kombinácii so silnými pasátmi bránia tvorbe konvekcie a hurikánov.

„Tohtoročný júl sa zdá byť pokojný, čo sa týka potenciálnych hurikánov v blízkosti Spojených štátov,“ uvádzajú meteorológovia pre Severe Weather Europe. Zlom však môže nastať veľmi rýchlo. Klimatické modely predpovedajú, že v priebehu augusta sa situácia zmení.

Chladné vody sa začnú oteplovať a v Atlantiku sa vytvorí podmienka známa ako atlantický Niño. Tento jav vytvára priaznivé podmienky pre vznik silných búrok, ktoré môžu zasiahnuť Karibik a východné pobrežie USA.

Teplý Atlantik môže podporiť vznik extrémnych búrok

Atlantické Niño je z hľadiska hurikánov nebezpečnejšou fázou. Štúdie ukazujú, že v rokoch, keď sa vyskytol, bol počet tropických cyklón takmer dvojnásobný. Teplejšia voda v oblasti medzi Afrikou a Karibikom podporuje vznik búrok, ktoré rýchlo zosilnejú.

„Atlantické Niño posilňuje africké vlny a nízku cyklonálnu vírivú energiu. Takéto podmienky zvyšujú pravdepodobnosť silných hurikánov v hlbokých trópoch pri Kapverdských ostrovoch, čo zvyšuje riziko zásahov Karibiku a Spojených štátov,“ uvádza tím klimatológov citovaný Severe Weather Europe.

Stačí jedna búrka a následky môžu byť katastrofálne

Aj keď počet hurikánov môže byť nižší, dôležitejšia je ich intenzita. Minuloročná sezóna ukázala, že jeden hurikán stačí na rozsiahlu tragédiu. Spojenými štátmi sa vtedy prehnalo osemnásť búrok, z ktorých jedenásť dosiahlo hurikánovú silu. Až päť z nich patrilo medzi extrémne silné.

Jednou z najničivejších bola búrka s menom Milton, ktorá zasiahla Floridu. Tampa Bay Times informoval, že si vyžiadala dvadsaťsedem životov a spôsobila rozsiahle materiálne škody. Takéto prípady dokazujú, že aj menej aktívna sezóna môže mať katastrofálne následky.

Vývoj môže ovplyvniť aj priebeh nadchádzajúcej zimy

Zaujímavosťou je, že podmienky v Atlantiku v letných mesiacoch sa zvyknú odraziť aj na zimnom počasí. Dlhodobé klimatické pozorovania ukazujú, že po letnej fáze atlantického Niño často nasleduje zima s nižším tlakom nad Kanadou a severnou časťou Spojených štátov. Výsledkom je zosilnený polárny prúd a chladnejšie počasie.

Zimné predpovede zatiaľ nie sú definitívne, no modely naznačujú, že vývoj v Atlantiku môže podporiť návrat oslabenej fázy La Niña v Pacifiku. Takáto konfigurácia by znamenala chladnejšiu a zasneženejšiu zimu v severnej časti USA a Kanady, zatiaľ čo juh by mohol zažiť sucho a miernejšie teploty.