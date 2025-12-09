Územné spory brzdia rokovania: Zelenskyj hovorí, že Rusku nemôže postúpiť ani meter. Európski lídri stoja za Ukrajinou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že predstaviteľov Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) oboznámil s priebehom rokovaní so Spojenými štátmi o mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Lídrov som informoval o situácii na diplomatickej úrovni. Podrobne sme prediskutovali našu spoluprácu s americkými partnermi na ceste k mieru, bezpečnostné záruky a posilnenie našej odolnosti. Naše postoje sa vo všetkých otázkach zhodujú. Konáme koordinovane a konštruktívne,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Stretnutia v Bruseli
Ukrajinský prezident sa v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Costa a von der Leyenová po rokovaní na sieti X napísali, že ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná a jej bezpečnosť dlhodobo garantovaná v prípade dosiahnutia akejkoľvek mierovej zmluvy s Ruskom.
V rovnaký deň sa Zelenskyj v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Na tlačovej konferencii po rokovaniach zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku.
Zelenského odmietnutie územných ústupkov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev nemá žiadne zákonné ani morálne právo vzdať sa svojho územia v prospech Moskvy v rámci akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie takmer štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Európski spojenci Ukrajiny v pondelok prejavili podporu ukrajinskému prezidentovi. Britský premiér Keir Starmer prijal Zelenského, ako aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza vo svojej rezidencii na Downing Street v Londýne.
Na online tlačovej konferencii po rokovaniach so spomínanými európskymi lídrami Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku. Podľa predstaviteľa oboznámeného s rokovaniami zostávajú územné otázky stále „najproblematickejšou otázkou“ v rokovaniach.
„Plánujeme odstúpiť územia? Podľa ukrajinského práva, našej ústavy a medzinárodného práva na to nemáme žiadne zákonné právo. A nemáme na to ani žiadne morálne právo,“ zdôraznil Zelenskyj. Dodal, že USA sa v tejto otázke snažia nájsť kompromis. „Rusko trvá na tom, aby sme sa vzdali území, ale my nechceme nič postúpiť. Bojujeme za to, ako dobre viete,“ podčiarkol ukrajinský prezident.
Bezpečnostné záruky pre Kyjev
Otázka bezpečnostných záruk pre Kyjev bola tiež jednou zo sporných bodov rokovaní. „Kľúčové je vedieť, čo budú naši partneri pripravení urobiť v prípade novej agresie zo strany Ruska. Momentálne sme na túto otázku nedostali žiadnu odpoveď,“ povedal Zelenskyj.
Po stretnutiach v Londýne ukrajinský prezident odcestoval do Bruselu na rokovania s vedúcimi predstaviteľmi NATO a Európskej komisie. „Potom, v noci, okolo jednej hodiny alebo o polnoci, odídem do Talianska,“ informoval na tlačovej konferencii. Zelensky dodal, že ukrajinskí a európski predstavitelia „budú pracovať na týchto 20 bodoch“, ktoré dostali od americkej strany, a že protinávrhy by mohli byť pripravené do utorkového večera na odoslanie do Washingtonu.
Reakcia na kritiku prezidenta Donalda Trumpa
Stretnutie v Londýne sa uskutočnilo po tom, čo americký prezident Donald Trump obvinil Zelenského, že si neprečítal návrh mierového plánu jeho administratívy o ukončení vojny. Sobotňajšie rokovania medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi sa totiž skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“.
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta. „Som skeptický voči niektorým detailom, ktoré vidíme v dokumentoch prichádzajúcich z americkej strany, ale musíme sa o nich rozprávať. Preto sme tu,“ povedal Merz na začiatku pondelkového stretnutia, bez toho, aby špecifikoval, na ktorú verziu návrhu sa odvoláva.
Pred rokovaniami Starmer povedal, že nebude tlačiť na Zelenského, aby prijal dohodu, ktorú iniciovala Trumpova administratíva. Macron povedal, že „hlavnou otázkou“ je nájsť „zosúladenie“ medzi postojom Európy a Ukrajiny a postojom Spojených štátov. Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami po kritike, že je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.
