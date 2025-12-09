Územné spory brzdia rokovania: Zelenskyj hovorí, že Rusku nemôže postúpiť ani meter. Európski lídri stoja za Ukrajinou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj tvrdí, že ani zákon, ani svedomie mu nedovoľujú postúpiť Rusku jediný meter.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že predstaviteľov Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) oboznámil s priebehom rokovaní so Spojenými štátmi o mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Lídrov som informoval o situácii na diplomatickej úrovni. Podrobne sme prediskutovali našu spoluprácu s americkými partnermi na ceste k mieru, bezpečnostné záruky a posilnenie našej odolnosti. Naše postoje sa vo všetkých otázkach zhodujú. Konáme koordinovane a konštruktívne,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Napäté rokovania o mieri sa presúvajú do Bruselu: Zelenskyj, Rutte a lídri EÚ budú hľadať jednotný postup voči Rusku
2.
Mierové rokovania uviazli: USA tlačia na rýchlejší postup, no najväčším problémom pre Rusko zostáva územná otázka
3.
Orbán hovorí o vojne s Ruskom, spomenul aj presný rok: Na Ukrajine pokračujú ťažké boje, drony zasiahli obytnú budovu
Zobraziť všetky články (1482)

Stretnutia v Bruseli

Ukrajinský prezident sa v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Costa a von der Leyenová po rokovaní na sieti X napísali, že ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná a jej bezpečnosť dlhodobo garantovaná v prípade dosiahnutia akejkoľvek mierovej zmluvy s Ruskom.

V rovnaký deň sa Zelenskyj v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Na tlačovej konferencii po rokovaniach zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku.

Zelenského odmietnutie územných ústupkov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev nemá žiadne zákonné ani morálne právo vzdať sa svojho územia v prospech Moskvy v rámci akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie takmer štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Európski spojenci Ukrajiny v pondelok prejavili podporu ukrajinskému prezidentovi. Britský premiér Keir Starmer prijal Zelenského, ako aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza vo svojej rezidencii na Downing Street v Londýne.

Foto: SITA/AP

Na online tlačovej konferencii po rokovaniach so spomínanými európskymi lídrami Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku. Podľa predstaviteľa oboznámeného s rokovaniami zostávajú územné otázky stále „najproblematickejšou otázkou“ v rokovaniach.

„Plánujeme odstúpiť územia? Podľa ukrajinského práva, našej ústavy a medzinárodného práva na to nemáme žiadne zákonné právo. A nemáme na to ani žiadne morálne právo,“ zdôraznil Zelenskyj.  Dodal, že USA sa v tejto otázke snažia nájsť kompromis. „Rusko trvá na tom, aby sme sa vzdali území, ale my nechceme nič postúpiť. Bojujeme za to, ako dobre viete,“ podčiarkol ukrajinský prezident.

Bezpečnostné záruky pre Kyjev

Otázka bezpečnostných záruk pre Kyjev bola tiež jednou zo sporných bodov rokovaní. „Kľúčové je vedieť, čo budú naši partneri pripravení urobiť v prípade novej agresie zo strany Ruska. Momentálne sme na túto otázku nedostali žiadnu odpoveď,“ povedal Zelenskyj.

Po stretnutiach v Londýne ukrajinský prezident odcestoval do Bruselu na rokovania s vedúcimi predstaviteľmi NATO a Európskej komisie. „Potom, v noci, okolo jednej hodiny alebo o polnoci, odídem do Talianska,“ informoval na tlačovej konferencii. Zelensky dodal, že ukrajinskí a európski predstavitelia „budú pracovať na týchto 20 bodoch“, ktoré dostali od americkej strany, a že protinávrhy by mohli byť pripravené do utorkového večera na odoslanie do Washingtonu.

Reakcia na kritiku prezidenta Donalda Trumpa

Stretnutie v Londýne sa uskutočnilo po tom, čo americký prezident Donald Trump obvinil Zelenského, že si neprečítal návrh mierového plánu jeho administratívy o ukončení vojny. Sobotňajšie rokovania medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi sa totiž skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“.

Foto: SITA/AP

Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta.  „Som skeptický voči niektorým detailom, ktoré vidíme v dokumentoch prichádzajúcich z americkej strany, ale musíme sa o nich rozprávať. Preto sme tu,“ povedal Merz na začiatku pondelkového stretnutia, bez toho, aby špecifikoval, na ktorú verziu návrhu sa odvoláva.

Pred rokovaniami Starmer povedal, že nebude tlačiť na Zelenského, aby prijal dohodu, ktorú iniciovala Trumpova administratíva. Macron povedal, že „hlavnou otázkou“ je nájsť „zosúladenie“ medzi postojom Európy a Ukrajiny a postojom Spojených štátov. Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami po kritike, že je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Vianočné trhy
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac