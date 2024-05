Už sa zistilo, čo spôsobuje obrovské bubliny teplej vody v Tichom oceáne. Môže za to krajina tisíce kilometrov ďaleko

Otepľovanie vôd svetového oceánu spôsobuje množstvo problémov. Okrem globálneho problému topenia ľadovcov, teplé vody zabíjajú koraly, no aj ostatný život, ktorý si na nárast teplôt nedokáže zvyknúť. Jedným z týchto problémov sú aj kapsy, bubliny teplej vody v Tichom oceáne.

Tie sú známe už od roku 2010 a majú katastrofálny vplyv na morské organizmy. Teraz vedci možno konečne prišla na to, čo ich spôsobuje, informuje portál Science Alert.

Obmedzenie aerosólov

Nová štúdia publikovaná v časopise PNAS pomocou podrobných počítačových simulácií zistila, že za ich vznikom stojí Čína. Neurobila to ale zámerne, dokonca je to dôsledok politiky, ktorá mala za cieľ zlepšenie životného prostredia. Problém tkvie v tom, že Čína začala rýchlo znižovať aerosóly, ktoré vypúšťala do ovzdušia.

Tieto aerosóly síce sú znečisťovateľmi, ale v atmosfére pôsobia ako zrkadlo a odrážajú slnečné svetlo späť do vesmíru, čím prispievajú k ochladzovaniu planéty. Bez týchto aerosólov je ale Tichý oceán viac vystavovaný teplu a v súvislosti s klimatickou zmenou spôsobovanou človekom vzniká jeho otepľovanie.

Čína začala v novom miléniu výrazne znižovať vypúšťanie týchto látok, napríklad v rokoch 2006 až 2017 znížila emisie oxidu siričitého o 70 %.

Aby vedci potvrdili, že za vznikom teplých oblastí stojí práve obmedzenie vypúšťania aerosólov, použili na to klimatické modely, pričom menili hodnoty emisií v Číne. Modely, ktoré sa zhodovali s realitou, ukázali vznik teplých oblastí vôd v severovýchodnom Tichom oceáne.

Za to, že sa to deje, nemožno priamo viniť Čínu, keďže je vo všeobecnosti žiaduce, že obmedzuje svoje emisie. Problém je globálny, a to veľké vypúšťanie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú aj tieto problémy.

„Naše zistenia poskytujú dôležitý pohľad na mechanizmy zmien atmosféry severného Tichého oceánu a zdôrazňujú potrebu zvažovať riziká vyplývajúce zo znižovania aerosólových emisií pri hodnotení vplyvov na klimatickú zmenu,“ uvádzajú avšak vedci vo svojej štúdii.