S až 1 100 kilometrovou oblasťou pri Austrálii sa deje niečo zlé. Podľa odborníkov je to to najhoršie, čo videli

Vedci varujú pred novým rozsiahlym blednutím koralov vo Veľkej koralovej bariére pri pobreží austrálskeho štátu Queensland. Zasiahnutá je už oblasť dlhá 1 100 kilometrov medzi ostrovom Lizard Island a Keppelovými ostrovmi, informovala v utorok austrálska agentúra AAP, s odvolaním sa na vyhlásenie miestnej organizácie na ochranu klímy Climate Council.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najhoršie blednutie koralov

Diana Kleineová, projektová manažérka organizácie Coral Watch, ktorá už 25 rokov navštevuje ostrov Heron Island, nachádzajúci sa asi 460 kilometrov severne od Brisbane, povedala, že ide o najhoršie blednutie koralov, aké kedy videla.

„Heron Island mal to šťastie, že bol v posledných rokoch ušetrený od niekoľkých vĺn blednutia, ale to, ako to vyzerá teraz, je jednoducho zničujúce,“ konštatovala.

Za tento stav môže mimoriadne teplá morská voda. Pri teplote vody kolo 30 stupňov je na niektorých miestach vyblednutých 80 percent koralov.

Veľká koralová bariéra, tiahnuca sa v dĺžke približne 2 300 kilometrov pri severovýchodnom pobreží Queenslandu a viditeľná aj z vesmíru, je čoraz viac ohrozená v dôsledku globálneho otepľovania. V náročných podmienkach koraly odpudzujú riasy zodpovedné za ich sfarbenie, s ktorými bežne žijú v symbiotickom vzťahu.

Vyblednuté koraly stále žijú a dokážu sa zotaviť, mimoriadne teplá morská voda ich však robí náchylnými na choroby, ktoré ich môžu zahubiť. Ak sa voda v najbližších týždňoch neochladí, je len otázkou času, kedy tieto koraly odumrú, povedala Kleineová.

Bariére podľa Amandy McKenzieovej, šéfky Climate Council, škodí neustále znečisťovanie zo spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu v Austrálii. „Naše zákony na ochranu životného prostredia sú zastarané a naliehavo potrebujú revíziu, aby sa zabránilo novým projektom na ťažbu zemného plynu a uhlia,“ zdôraznila.