Už sa to na nás valí, vyťahujte čiapky: O pár hodín začne snežiť, najbližšie týždne sa pripravte na poriadnu zimu

V počasí má nastať zvrat, ktorý mnohých poteší. Predpovede hovoria o blížiacom sa snežení, ktoré k nám má zavítať s koncom starého a začiatkom budúceho roka.
Snežiť by malo už v závere víkendu, no výraznejšie zrážky sa očakávajú v pondelok večer, informuje iMeteo.
Január môže byť biely
„Ďalšie vlny sneženia by sa nad naše územie mali dostať aj v prvých januárových dňoch. Od severu k nám bude prúdiť chladný vzduch, ktorý sa bude kumulovať predovšetkým nad východnou Európou, počasie by tak na začiatku januára malo byť bohaté nielen na sneh, ale aj na výrazne nízke teploty,“ približuje.
Do polovice mesiaca sa očakáva, že teploty budú podpriemerné, čo je skvelá správa, keďže december je prekvapivo teplý.
Odporúčané články
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku