Už sa mu to kráti: Kotlár tvrdil, že sa vzdá funkcie, ak sa do 30. júna neprestane očkovať mRNA vakcínami. Takýto je výsledok

Vládni predstavitelia na stredajšom zasadnutí nerokovali o správe o činnosti pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Vyplýva to z odpovedí viacerých ministrov na otázky novinárov o termíne rokovania o správe, ktorú má Kotlár predložiť do 30. júna.

„Kotlár ma stanovenú úlohu, ktorú má predložiť do 30. júna, takže ešte stále má niekoľko dní priestor. Máme plánované ešte jednu alebo dve vlády,“ poznamenal šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Kotlár mal závery svojho skúmania v procese manažmentu pandémie predložiť na vládu do 30. júna. Žiadal to Hlas-SD. V prípade, že by sa tak nestalo, chcel žiadať jeho odvolanie.

Konkrétne to hovoril minister školstva Drucker. Ten dnes svoje slová interpretoval inak, píšu Aktuality. „To bude otázka na predsedu vlády, ako človeka, ktorý zodpovedá za činnosť vlády a potom budeme reagovať,“ odpovedal dnes novinárom Drucker na otázku, čo s Kotlárom stane, ak dnes nepredloží správu.

„Ja som to povedal, že je prirodzené, že ak si niekto neplní robotu, na ktorú bol vymenovaný, tak nie je dôvod aby pokračoval,“ doplnil minister školstva s tým, že podľa neho stráca zmysel mať splnomocnenca vlády pre prešetrovania manažovania pandémie, keď za 2 roky Kotlár nič nepredložil.

Sľuby sa sľubujú…

Kotlár si však už na 30. jún ešte v apríli stanovil, že ide o deň, do kedy musí vláda zastaviť očkovanie mRNA vakcínami, inak odíde zo svojej funkcie, píše Denník N. „Vyzývam premiéra Roberta Fica, aby sme si sadli za jeden stôl aj s prezidentom, aby sme zastavili toto šialenstvo,“ povedal v apríli.

Tieto vakcíny sa však naďalej využívajú a nevyzerá to, že by tomu malo byť v blízkej budúcnosti inak. Minister zdravotníctva Kamil Šaško totiž odmietol, že by sa na Slovensku prestalo do konca júna očkovať mRNA vakcínami. Bude preto zaujímavé sledovať, či Kotlár svoje slovo dodrží, alebo išlo len o prázdne reči.

S otázkami sme sa obrátili aj samotného Petra Kotlára. Článok budeme aktualizovať v prípade, že dostaneme odpovede.