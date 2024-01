Už o niekoľko hodín sa k nám dovalí niečo zlé: Prichádza nebezpečné počasie, najhoršie to bude v jednej časti Slovenska

Ak ste mali počas dnešného dňa šťastie na slnečné počasie, a dokonca si vybehli do prírody, zajtra to možno u vás bude vyzerať úplne inak. Portál iMeteo informuje o veľmi nebezpečnom počasí, ktoré sa rúti do Európy a zasiahne aj nás.

Spomína nebezpečnú kombináciu, ktorej výsledkom by mohli byť nehody. Preto, ak nemusíte, zajtra večer radšej nikam nechoďte, radí.

Čo nás čaká?

„Aktuálne do našej oblasti prúdi studený vzduch, no už v pondelok začne cez naše územie postupovať frontálny systém, ktorý so sebou vtiahne aj teplý vzduch. Problém však nastáva v tom, že teplý vzduch veľmi rýchlo prenikne najskôr do vyšších vrstiev a až následne do tých spodných,“ ozrejmuje portál o počasí. Z toho vyplýva, že sa máme pripraviť na mrznúci dážď.

Rátajte s ním v pondelok podvečer, približne o siedmej hodine. Šmýkať sa bude na chodníkoch aj na cestách. Preto, ak sa niekam chystáte, dávajte si na seba dobrý pozor.

Mrznúci dážď sa má objaviť hlavne na západe a strede našej krajiny. A predovšetkým na západe môže byť situácia kritická.