Odtajnila zákulisie SuperStar. Monika Bagárová prehovorila o najsilnejších momentoch v súťaži, ktoré jej zmenili život

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Na šou má veľmi pekné spomienky. 

Ak by sa nerozhodla pre účinkovanie v speváckej súťaži, pravdepodobne by sme o nej nevedeli. Hoci česká speváčka pochádza z hudobnej rodiny, bola to SuperStar, ktorá jej otvorila dvere do šoubiznisu a odštartovala kariéru. Ubehlo už 16 rokov, no doteraz si pamätá okamihy, na ktoré sa zabudnúť ani nedá.

Sláva, vlastné skladby a desiatky koncertov. Aj to jej priniesla talentová spevácka šou, kde sa ocitla v situáciách, o ktorých môžu mnohí iní speváci len snívať. Ako uviedla Emma, v epizóde relácie Za oponou, moderátorke Jane Mutňanskej prezradila Monika Bagárová zlomový okamih, ktorý nastal, keď sa prihlásila na prvý kasting do SuperStar.

Bola to pre ňu obrovská česť

Podľa jej slov ide o jeden z najväčších a najzásadnejších momentov kariéry. Veľmi vďačná je aj za to, že sa mohla stretnúť s maestrom Karlom Gottom a nahrať s ním duet. „Pre mňa to bolo niečo neuveriteľné, veľmi silné,“ vyšla s pravdou von Monika o songu s názvom Místa, které znáš, ktorý vznikol v spolupráci s českou legendou.

Ako ďalej prezradila, bola to pre ňu obrovská česť a nádherný zážitok. „Celé to vzniklo tak trochu náhodou. Pozvali ma k nemu domov, sadli sme si ku klavíru a vyskúšali si pieseň. Bola to jedna z najkrajších skúseností v mojom živote – nielen po hudobnej stránke, ale aj ľudskej,“ neskrývala nadšenie speváčka, ktorá si maestra aj pre jeho charizmu a pokoru veľmi pochvaľovala.

Nikdy nezabudne ani na svoju pieseň s názvom Vysněná, ktorú sama napísala. „Vždy mi pripomenie, akú silu som v sebe našla a ako ďaleko sme sa s fanúšikmi spoločne dostali,“ uviedla Monika, ktorá prežila ťažké časy v súkromí. Tie však prekonala vďaka dcére Ruminke.

Aké sú jej sny?

