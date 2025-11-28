Útok pri Bielom dome má prvú obeť: Trump potvrdil smrť mladej gardistky, jej kolega stále bojuje o život

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že dvadsaťročná príslušníčka Národnej gardy Sarah Beckstromová, ktorá bola v stredu postrelená v blízkosti Bieleho domu, zraneniam podľahla.
Jej postrelený dvadsaťštyriročný kolega Andrew Wolfe podľa Trumpa naďalej „bojuje o život“, informuje TASR na základe agentúr AFP, AP a televízie CNN.
Trump opisuje jej službu a útok
„Sarah Beckstromová zo Západnej Virgínie, jedna z členov Národnej gardy, o ktorých hovoríme, vysoko rešpektovaná, mladá, úžasná osoba, nastúpila do služby v júni 2023 a vo všetkých ohľadoch vynikala. Práve zomrela,“ povedal Trump vo svojom príhovore k americkým vojakom pri príležitosti sviatku Vďakyvzdania.
„Už nie je medzi nami. Teraz sa na nás pozerá zhora… Bola brutálne napadnutá, teraz je mŕtva,“ pokračoval prezident. „Druhý mladý muž bojuje o život. Je vo veľmi zlom stave,“ dodal.
Podozrivý a začiatok vyšetrovania
Zo stredajšej streľby je podozrivý dvadsaťdeväťročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal incident vyšetrovať ako „teroristický útok“.
„Toto zverstvo nám pripomína, že nemáme väčšiu prioritu v oblasti národnej bezpečnosti než zabezpečiť, aby sme mali úplnú kontrolu nad ľuďmi, ktorí do našej krajiny vstupujú a zostávajú v nej,“ vyhlásil Trump. „Vo väčšine prípadov ich nechceme,“ doplnil.
Federálni prokurátori tvrdia, že podozrivý sa do Spojených štátov dostal v rámci programu s názvom Operation Allies Welcome, ktorý zaviedla administratíva exprezidenta Joea Bidena, uvádza televízia NBC News. Cieľom programu bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, čo sa v roku 2021 dostalo k moci militantné hnutie Taliban.
