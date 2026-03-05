Abú Zabí otriasla séria výbuchov: Protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety vypálené z Iránu

Útok na Irán
Priemyselnú zónu hlavného mesta zasiahli padajúce trosky dronu.

Obyvatelia Abú Zabí vo štvrtok hlásili sériu hlasných výbuchov, ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo, že protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety vypálené z Iránu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.

„Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti reagujú na raketovú hrozbu,“ uviedol vo vyhlásení na sieti X Národný úrad pre riadenie núdzových situácií, kríz a katastrof. Ministerstvo obrany taktiež na X nariadilo verejnosti, aby dodržiavala bezpečnostné opatrenia.

Priemyselnú zónu hlavného mesta SAE vo štvrtok zasiahli padajúce trosky dronu. Pri tomto incidente utrpelo zranenia šesť ľudí z Pakistanu a Nepálu. Protivzdušná obrana uviedla, že zneškodnila šesť balistických striel, zatiaľ čo jedna dopadla na územie krajiny.

SAE je terčom iránskych útokov, ktoré sú reakciou na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike. Tá sa začala v sobotu koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela. Irán odvetné útoky zameriava na vojenské zariadenia USA, ale aj americké veľvyslanectvá a civilnú infraštruktúru v celom Perzskom zálive.

Británia vyšle do Kataru stíhačky: Na Cyprus zas dorazia vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom

