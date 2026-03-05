Abú Zabí otriasla séria výbuchov: Protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety vypálené z Iránu

Obyvatelia Abú Zabí vo štvrtok hlásili sériu hlasných výbuchov, ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo, že protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety vypálené z Iránu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti reagujú na raketovú hrozbu,“ uviedol vo vyhlásení na sieti X Národný úrad pre riadenie núdzových situácií, kríz a katastrof. Ministerstvo obrany taktiež na X nariadilo verejnosti, aby dodržiavala bezpečnostné opatrenia.
Priemyselnú zónu hlavného mesta SAE vo štvrtok zasiahli padajúce trosky dronu. Pri tomto incidente utrpelo zranenia šesť ľudí z Pakistanu a Nepálu. Protivzdušná obrana uviedla, že zneškodnila šesť balistických striel, zatiaľ čo jedna dopadla na územie krajiny.
SAE je terčom iránskych útokov, ktoré sú reakciou na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike. Tá sa začala v sobotu koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela. Irán odvetné útoky zameriava na vojenské zariadenia USA, ale aj americké veľvyslanectvá a civilnú infraštruktúru v celom Perzskom zálive.
