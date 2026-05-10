Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil. Začala horieť

Nákladnú loď na prepravu sypkého materiálu zasiahol v nedeľu neďaleko Kataru neznámy projektil a následne začala horieť. Informovala o tom britská agentúra pre námorné obchodné operácie (UKMTO) fungujúca pod armádou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Žiadne obete či škody
UKMTO upresnila, že menší požiar po zásahu strelou sa podarilo na plavidle uhasiť. Kapitán lode pre agentúru uviedol, že incident nemá žiadne obete a nespôsobil ani škody na životnom prostredí. K útoku došlo 23 námorných míľ (43 kilometrov) severovýchodne od katarského hlavného mesta Dauha.
Ide o najnovší z útokov na lode v Perzskom zálive od uzavretia krehkého prímeria, ktoré zastavilo boje medzi Spojenými štátmi a Iránom.
The UK Maritime Trade Operations (@UK_MTO) reported that a bulk carrier was struck by an "unknown projectile" while sailing 23 nautical miles northeast of #Qatar on Sunday morning. According to UKMTO, the impact caused a small fire onboard, which was later extinguished. No…
— Doha News (@dohanews) May 10, 2026
