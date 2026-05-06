Trump chce donútiť Irán k dohode: Hrozí, že obnoví útoky, hovorí o operácii „Epická zúrivosť“

Lucia Mužlová
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa Trumpa urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Informuje o tom TASR.

„Za predpokladu, že Irán pristúpi na to, čo bolo dohodnuté – čo je možno dosť odvážny predpoklad -, už tak legendárna operácia ‚Epická zúrivosť‘ sa skončí a vďaka mimoriadne účinnej blokáde bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých vrátane Iránu,“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku na svojej sieti Truth Social.

Podrobnosti o údajnej dohode Trump neuviedol, Iránu však v príspevku pohrozil, že ak nebude súhlasiť, „bombardovanie začne a bude, žiaľ, oveľa rozsiahlejšie a intenzívnejšie ako predtým“.

Dohoda je na spadnutie

Agentúra Reuters a portál Axios informovali, že Washington a Teherán sa blížia k dohode o jednostranovom memorande, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe.

Navrhovaný 14-bodový dokument by podľa Reuters ukončil konflikt, na čo by nadviazali rokovania o odblokovaní lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, zrušenie amerických sankcií uvalených na Irán a dohoda o obmedzení jeho jadrového programu.

„Toto čoskoro dokončíme. Už sme takmer na konci,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ Pakistanu, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom. Americký kanál CNBC News s odvolaním sa na hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Teherán americký návrh posudzuje. USA podľa portálu Axios očakávajú odpovede do 48 hodín.

Trump už v noci na stredu oznámil, že USA na krátky čas pozastavujú operáciu Projekt sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Tento krok podľa neho súvisí aj s „významnými vojenskými úspechmi“ USA v operácii proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi.

