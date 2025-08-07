Celý život ste ich jedli nesprávne. Šéfkuchár vysvetlil, prečo je toľko druhov cestovín a prečo sú niektoré duté

Foto: Instagram (andyhearnden) / Pexels

Dana Kleinová
Niektoré sú ploché, iné zatočené a ďalšie zas duté. Všetky tvary majú svoj význam.

Mnohí z nás si radi pochutnávajú na tanieri cestovín na obed alebo večeru, ale už ste niekedy premýšľali, aký tvar je najlepší? Šéfkuchár vysvetlil tajomstvá jednotlivých druhov cestovín a tvrdí, že existuje „tajný kód“, ktorý vysvetľuje, prečo majú niektoré cestoviny diery.

Ponoriť sa do misy lahodných cestovín je najlepší spôsob, ako si urobiť radosť, keď ste hladní a máte chuť na niečo výdatné. Kým klasické cestoviny ako bolognese a carbonara sú obľúbenou voľbou, ich univerzálnosť znamená, že ich môžete kombinovať prakticky s čímkoľvek. Špagety sú tak najjednoduchšou voľbou. Ak však chcete skúsiť aj iné, novozélandský šéfkuchár Andy, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Andy Cooks, odhalil tajomstvá cestovín, píše portál Mirror.

Foto: Pexels

Andy prezradil: „Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo existuje toľko tvarov cestovín? Nie je to náhoda. Taliani v podstate vymysleli tajný kód, podľa ktorého každý tvar zodpovedá konkrétnej omáčke.“

Cestoviny rozdelil do kategórií:

Tenké a dlhé cestoviny

Andy odporúča, že špagety a cestoviny typu „angel hair“ sa ideálne hodia k ľahším omáčkam. Dokonale sa kombinujú s cesnakom a olivovým olejom alebo citrónovou a maslovou omáčkou.

Foto: Pexels

Skúsený kuchár poukázal na to, že tieto omáčky sa rovnomerne priľnú k cestovinám. Poznamenal: „Ak na takéto cestoviny dáte ťažkú mäsovú omáčku, budete sledovať, ako sa všetko mäso jednoducho zosunie.“

Ploché a široké cestoviny

Do tejto kategórie cestovín patria napríklad fettucine, pappardelle a tagliatelle. Andy odporúča tieto tvary cestovín k mäsitým omáčkam, krémovým zmesiam a pestu.

Foto: Pexels

Vysvetlil: „Všetka tá extra plocha zachytáva všetku chuť. A vo všeobecnosti platí, že čím ťažšia omáčka, tým širšie cestoviny.“

Zatočené a rúrkovité cestoviny

V preklade cestoviny ako fusilli, penne a rigatoni. Posledné dve majú praktický otvor, ktorý je ideálny na zachytenie extra chuti.

Foto: Pexels

Andy poznamenal: „Tieto cestoviny sú magnetom na omáčky. Zatočené sú skvelé s ľahšími omáčkami a rúrkovité milujú husté omáčky.“

Andy na záver dodal: „Keď budete nabudúce v obchode a budete potrebovať kúpiť cestoviny, zamyslite sa nad tým, s akou omáčkou ich budete podávať a aké cestoviny by sa k nej hodili.“

