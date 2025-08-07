Celý život ste ich jedli nesprávne. Šéfkuchár vysvetlil, prečo je toľko druhov cestovín a prečo sú niektoré duté

Mnohí z nás si radi pochutnávajú na tanieri cestovín na obed alebo večeru, ale už ste niekedy premýšľali, aký tvar je najlepší? Šéfkuchár vysvetlil tajomstvá jednotlivých druhov cestovín a tvrdí, že existuje „tajný kód“, ktorý vysvetľuje, prečo majú niektoré cestoviny diery.
Ponoriť sa do misy lahodných cestovín je najlepší spôsob, ako si urobiť radosť, keď ste hladní a máte chuť na niečo výdatné. Kým klasické cestoviny ako bolognese a carbonara sú obľúbenou voľbou, ich univerzálnosť znamená, že ich môžete kombinovať prakticky s čímkoľvek. Špagety sú tak najjednoduchšou voľbou. Ak však chcete skúsiť aj iné, novozélandský šéfkuchár Andy, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Andy Cooks, odhalil tajomstvá cestovín, píše portál Mirror.
Andy prezradil: „Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo existuje toľko tvarov cestovín? Nie je to náhoda. Taliani v podstate vymysleli tajný kód, podľa ktorého každý tvar zodpovedá konkrétnej omáčke.“
Cestoviny rozdelil do kategórií:
Tenké a dlhé cestoviny
Andy odporúča, že špagety a cestoviny typu „angel hair“ sa ideálne hodia k ľahším omáčkam. Dokonale sa kombinujú s cesnakom a olivovým olejom alebo citrónovou a maslovou omáčkou.
Skúsený kuchár poukázal na to, že tieto omáčky sa rovnomerne priľnú k cestovinám. Poznamenal: „Ak na takéto cestoviny dáte ťažkú mäsovú omáčku, budete sledovať, ako sa všetko mäso jednoducho zosunie.“
Ploché a široké cestoviny
Do tejto kategórie cestovín patria napríklad fettucine, pappardelle a tagliatelle. Andy odporúča tieto tvary cestovín k mäsitým omáčkam, krémovým zmesiam a pestu.
Vysvetlil: „Všetka tá extra plocha zachytáva všetku chuť. A vo všeobecnosti platí, že čím ťažšia omáčka, tým širšie cestoviny.“
Zatočené a rúrkovité cestoviny
V preklade cestoviny ako fusilli, penne a rigatoni. Posledné dve majú praktický otvor, ktorý je ideálny na zachytenie extra chuti.
Andy poznamenal: „Tieto cestoviny sú magnetom na omáčky. Zatočené sú skvelé s ľahšími omáčkami a rúrkovité milujú husté omáčky.“
Andy na záver dodal: „Keď budete nabudúce v obchode a budete potrebovať kúpiť cestoviny, zamyslite sa nad tým, s akou omáčkou ich budete podávať a aké cestoviny by sa k nej hodili.“
