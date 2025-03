Úsmev vystriedalo trápenie. Soňa Müllerová oznámila fanúšikom nepríjemnú správu, čo sa stalo?

Každý si občas prejde obdobím, kedy sa mu nedarí nič, na čo siahne. Ocitla sa v ňom aj moderátorka Dámskeho klubu, ktorá zverejnila na sociálnej sieti dve fotografie. Pri pohľade na druhú z nich bolo ihneď všetkým jasné, čo sa v jej živote deje. Nasledovali slová podpory a povzbudenia a zároveň aj smútok od jej priaznivcov, keďže sa vďaka tomu vytratila z televíznych obrazoviek.

Hoci Soňu Müllerovú často vídať na sociálnych sieťach so širokým úsmevom na tvári, tentokrát nemala príliš dôvod na smiech. Je však vidieť, že aj v náročných časoch sa snaží nestrácať optimizmus, o čom svedčí fotografia, na ktorej má jemný úsmev. Keď sa však pozriete na jej ruku, hneď zistíte, že niečo nie je v poriadku. Moderátorka má takmer celú ruku od dlane po rameno obviazanú, a zrejme v sadre.

„V tej kravatke vyzerám ako „superpower woman”, ale inak sa mi v ostatnom čase lepí smola na päty,“ okomentovala moderátorka sériu dvoch fotografií, pričom na jednej pózuje v outfite, ktorého súčasťou je nápadná bodkovaná kravata a na druhej sa ukázala so zranenou rukou.

Bližšie podrobnosti o svojom zranení prezradila Soňa portálu Pluska. „Šmykla som sa v kúpeľni, mala som konček lakťa naštiepený. Mám to zabandážované, dobre ošetrené, pomaly sa mi to hojí. Snažím sa to rozhýbať. Už aj rehabilitujem,” povedala moderátorka. Zdravotný problém ju donútil minimálne na 10 dní vynechať vysielanie Dámskeho klubu, ktorého je súčasťou už niekoľko rokov. „Človek nikdy dopredu nevie, ako sa mu bude zranenie vyvíjať. Rátam s tým, že to bude dobré a nič sa neskomplikuje. A nabehnem znova do vysielania. Budem mať síce ruku ,zavesenú‘, ale v mojej profesii to nie je kontraproduktívne,” dodala.

Ľudia jej vyjadrili podporu a dodali silu

Väčšina ľudí si ju obľúbilo práve vďaka moderovaniu Dámskeho klubu, o to viac ich mrzí fakt, že v týchto dňoch tam Soňu neuvidia. „Sonička, chýbate v Dámskom klube,“ napísala úprimne fanúšička. „Aj mne chýba Dámsky klub,“ neskrývala trápenie moderátorka. Väčšina fanúšikov jej popriala skoré uzdravenie, aby sa čo najskôr zotavila z nepríjemného zranenia. „Preto vás už druhý deň nevidím v Dámskom klube, prajem uzdravenie,“ okomentovala fotografiu ďalšia. „Nech sa to hojí rýchlo a nech nebolí,“ zaželala jej fanúšička.

Slová ľútosti však vystriedali aj tie povzbudzujúce, ktoré moderátorku určite nakopli a dodali jej veľa síl. „Sonička, vy to zvládnete, ste silná žena. Prajem silu, sme bohyne,“ napísala jedna žena. „Pre toto bude táto dáma stále mladá… Miluje farby a červená jej veľmi svedčí a je vždy usmiata a hravá, je vidno, že miluje život,“ venovala jej príjemné slová fanúšička, podľa ktorej moderátorka určite nestratí úsmev z tváre ani povestnú iskru, aj keby sa v jej živote stalo čokoľvek.