USA majú tajný plán: Zrejme sa pripravuje povstanie, Kurdské milície by mohli zaútočiť na iránske sily

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
CIA chce údajne vyzbrojiť iránskych Kurdov s cieľom vyvolať povstanie.

Americká spravodajská služba (CIA) má v pláne vyzbrojiť iránskych Kurdov s cieľom vyvolať v krajine povstanie. Informovala o tom v stredu televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa nich vláda prezidenta Donalda Trumpa vedie rokovania s iránskymi opozičnými skupinami a kurdskými lídrami v Iraku o poskytnutí vojenskej podpory, informuje TASR.

Zámerom USA je podľa jedného zo zdrojov, aby kurdské milície zaútočili na iránske bezpečnostné zložky. Bežným Iráncom by to umožnilo vyjsť do ulíc a nemuseli by sa obávať tvrdých zákrokov úradov ako počas nepokojov januári. Iný americký predstaviteľ uviedol, že Kurdi by mohli pomôcť zasiať chaos v Iráne a oslabiť vojenské kapacity režimu.

Izrael útočí pri irackých hraniciach

CNN upozorňuje, že izraelská armáda v uplynulých dňoch útočí na iránske vojenské a policajné základne pozdĺž hraníc s Irakom. Čiastkovým cieľom je podľa jedného zo zdrojov pripraviť pôdu pre možný prílev ozbrojených kurdských síl do severozápadného Iránu.

Iránske kurdské opozičné ozbrojené skupiny majú pozdĺž iracko-iránskych hraníc tisíce bojovníkov, predovšetkým v irackom Kurdistane. Niekoľko z týchto milícií už vydalo verejné vyhlásenia, v ktorých naznačujú bezprostrednú akciu a vyzývajú iránske ozbrojené sily na dezerciu. Iránsky Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) proti nim tiež od začiatku americko-izraelskej vojenskej operácie pravidelne útočí.

Trump telefonoval s lídrami Kurdov

Podľa vysokopostaveného iránskeho kurdského predstaviteľa sa v utorok americký prezident Donald Trump telefonicky rozprával s predsedom Demokratickej strany iránskeho Kurdistanu (KDPI) Mustafom Hidžrim aj s lídrami irackých kurdských skupín. CNN pripomína, že akýkoľvek pokus USA o vyzbrojenie iránskych Kurdov by museli odsúhlasiť kurdské hnutia v Iraku, keďže územie pod ich kontrolou by bolo použité na dodávky zbraní a ako odrazový mostík na prípadné útoky.

Zdroje upozorňujú, že prípadná vojenská podpora USA a Izraela pre kurdské pozemné sily v Iráne by musela byť rozsiahla. Americké spravodajské služby neustále poukazujú na to, že iránski Kurdi v súčasnosti nemajú vplyv ani zdroje na úspešné povstanie proti vláde v Teheráne. Iránske kurdské strany preto chcú politické záruky od Trumpovej vlády ešte pred akýmkoľvek ozbrojeným odporom voči Teheránu.

Kurdov je na Blízkom východe približne 30 miliónov

Na Blízkom východe žije 25 až 30 miliónov Kurdov, najmä v oblastiach na hraniciach Turecka, Sýrie, Iraku a Iránu. Väčšina z nich vyznáva sunnitský islam. V jednotlivých regiónoch majú rozmanité kultúrne, sociálne, náboženské a politické tradície, ako aj rôzne dialekty.

Spolupráca medzi Kurdmi a CIA v Iraku je dlhodobá. Tajná služba tam má podľa zdrojov jednu základňu pri hraniciach s Iránom. V hlavnom meste irackého Kurdistanu Arbíl sa tiež nachádza americký konzulát a v rámci proteroristickej koalície sú tam nasadené aj americké jednotky.

Foto: SITA/AP

CNN pripomína, že časť Kurdov po invázii USA do Iraku a následnej občianskej vojne dúfali, že poloautonómna kurdská oblasť získa nezávislosť výmenou za spoluprácu s americkými silami, k čomu však nikdy nedošlo. S USA spolupracovali aj Kurdi v susednej Sýrii, kde ich bojovníci tvorili hlavnú silu v boji proti teroristom z Islamského štátu.

USA čelia kritike za opustenie Kurdov

Spojené štáty sú však terčom kritiky, že po rokoch spojenectva sýrskych Kurdov opustili. Sily novej sýrskej vlády totiž v januári po úspešnej ofenzíve obsadili územia pod kontrolou miestnych kurdských milícií. Osobitný vyslanec pre Sýriu Tom Barrack v reakcii povedal, že účel spojenectva USA so sýrskymi Kurdmi „vo veľkej miere zanikol“.

Rovnakú kritiku Trumpovej vláde adresovali aj počas prvého funkčného obdobia, keď Turecko v roku 2019 podniklo ofenzívu proti kurdským militantom na severe Sýrie. Mnohí predstavitelia Trumpovej vlády preto neverejne upozorňujú na pocit sklamania, ktoré Kurdi cítia po spolupráci s USA.




