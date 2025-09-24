USA dotlačia Rusko k mieru, Moskva sa Ameriky bojí, povedal Zelenskyj. Prezradil, čo dohodol s Ficom

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
V hre je aj Čína.

Slovensko by sa mohlo vzdať nákupov ruskej ropy a plynu, pokiaľ by malo alternatívne zdroje. Uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, píše TASR podľa správy tlačovej agentúry RBC Ukraine.

„Podporujeme váš nápad, ako zastaviť nákupy ruskej ropy a plynu. Hovoril som s premiérom Slovenska. Myslím si, že potrebujú nejaké alternatívne cesty a tento nápad podporia,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že si nie je istý, či je Slovensko v súčasnosti na takýto krok pripravené. Nevylúčil však, že by sa tak v budúcnosti mohlo stať.

Tlak na Rusko cez sankcie

Podľa ukrajinského prezidenta je v záujme ukončenia vojny nutné vyvolať na Rusko väčší nátlak a to najmä novými európskymi a americkými sankciami. Zelenskyj tiež ocenil Trumpove vyjadrenia, podľa ktorých by Ukrajina mohla získať od Ruska späť celé svoje územie a označil ho za „veľký posun“.

Foto: SITA/AP

Trump na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v utorok vyhlásil, že Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Americký prezident vo vystúpení taktiež obvinil Čínu a Indiu, že prostredníctvom nakupovania ruských surovín financujú vojnu na Ukrajine. Tá sa podľa neho neskončí, kým sa nezastavia tieto nákupy.

Výzva Spojených štátov Slovensku a Maďarsku

Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie“, uviedol Trump. Americký prezident tento mesiac informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska.

Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako. Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

Rusko ako „papierový tiger“

Volodymyr Zelenskyj v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) taktiež vyhlásil, že verí, že Spojené štáty „dotlačia Rusko k mieru“. „Práve som sa stretol s prezidentom Trumpom a hovorili sme o tom, ako konečne nastoliť mier. Prediskutovali sme niekoľko dobrých nápadov a dúfam, že budú fungovať,“ vyhlásil Zelenskyj na rokovaní BR OSN.

„Som vďačný za toto stretnutie a očakávame, že americké kroky dotlačia Rusko k mieru. Moskva sa Ameriky bojí a vždy jej venuje pozornosť,“ pokračoval Zelenskyj. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril krátko po rokovaní s Trumpom. Šéf Bieleho domu po ňom na sociálnej sieti Truth Social napísal, že by Ukrajina mohla získať späť od Ruska celé svoje územie.

Foto: SITA/AP

„Myslím si, že Ukrajina, s podporou Európskej únie, je schopná bojovať o získať späť celú Ukrajinu vo svojej pôvodnej podobe,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Prezident USA v minulosti prejavoval len vlažnú podporu Zelenskému, s ktorým mal vo februári ostrú výmenu názorov v Oválnej pracovni, kde vyhlásil, že Ukrajina „nemá karty“ na víťazstvo. V utorkovom príspevku však Trump označil Rusko za „papierového tigra“ s tým, že „Putin a Rusko sú vo veľkých ekonomických ťažkostiach a toto je čas, aby Ukrajina konala“.

Hrozby pre Európu zo strany Ruska

Zelenskyj na rokovaní BR OSN taktiež uviedol, že Rusko narúša vzdušný priestor krajín NATO, aby preskúmalo protivzdušnú obranu Aliancie a hľadalo slabé miesta. „Pokúsi sa nájsť slabé miesta v Európe, v krajinách NATO, bude sa o to snažiť. Používa rôzne typy dronov s dlhým doletom, aby pochopil, ako je Európa pripravená,“ uviedol Zelenskyj.

Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident okrem toho vyhlásil, že vyvíjať tlak na Rusko by mohla aj Čína. „Čína je tu tiež zastúpená, mocný národ, od ktorého je Rusko teraz úplne závislé. Ak by Čína skutočne chcela túto vojnu zastaviť, prinútila by Moskvu inváziu ukončiť. Bez Číny by Putinovo Rusko nebolo ničím. Čína však príliš často mlčí a drží si odstup namiesto toho, aby bola aktívna v záujme mieru,“ dodal.

