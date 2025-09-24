Filmový svet v slzách: Zomrela známa herečka, ktorú poznali všetci. Bola symbolom pôvabu a krásy

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Zahrala si s Alainom Delonom aj Belmondom.

Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová, známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe. Pre agentúru AFP to potvrdil jej agent, píše TASR.

„Zanecháva nám odkaz slobodnej a inšpirovanej ženy. Ako ženy, tak aj ako umelkyne,“ napísal jej agent Laurent Savry pre agentúru AFP. Cardinaleová zomrela v obci Nemours neďaleko Paríža „v prítomnosti jej detí“.

Hviezda strieborného plátna

Cardinaleová patrila k hviezdam strieborného plátna prvej veľkosti, ale tiež k symbolom pôvabu a krásy. Počas vyše 65 rokov trvajúcej hereckej dráhy stvárnila takmer 150 filmových rolí a získala vyše 30 filmových ocenení.

Talianska herečka sa narodila 15. apríla 1938 v La Goulette v Tunisku. Jej otec pochádzal zo Sicílie, matka mala francúzsko-taliansky pôvod, rodina však už štvrtú generáciu žila v Tunisku. Vyštudovala lýceum a než sa stihla pripraviť na učiteľskú dráhu, vyhrala v roku 1957 miestnu súťaž krásy.

Najväčšie herecké úlohy

Medzi hosťami slávnostného vyhlásenia bol aj zástupca talianskeho filmu, ktorý ju pozval na filmový festival do Benátok. Tam budúcu herečku objavil producent Franco Cristaldi, ktorý s ňou podpísal sedemročnú zmluvu. Cardinaleová si zahrala vo filmoch Rocco a jeho bratia (1960), kde bol jej hereckým partnerom Alain Delon, alebo v romantickej historickej komédii Cartouche, kde pre zmenu vytvorila pár so Jeanom-Paulom Belmondom.

Jednou z najlepších úloh herečky bola postava Mary vo filme Bubovo dievča (1965). Získala za ňu prvé veľké ocenenie – Striebornú stuhu pre najlepšiu herečku v roku 1965. V roku 1968 sa Claudia Cardinaleová objavila v legendárnom westerne Sergia Leoneho Vtedy na Západe.

Medzinárodné ocenenia a pocta na Slovensku

Za celoživotné dielo herečke udelili v roku 1990 na festivale v Montreale Cenu za výnimočný prínos svetovej kinematografii, v roku 1996 získala čestného Cézara a v roku 2002 čestného Zlatého medveďa. V roku 1999 sa stala nositeľkou francúzskeho Radu Čestnej légie. Na Art Film Feste v roku 2014 si prevzala ocenenie Hercova misia a pripevnila mosadznú tabuľku so svojím menom vo Festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach.

