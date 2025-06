Určite ste si to všimli aj vy. Tento detail potrápil srdcia viacerých divákov Dunaja, k vašim službám, má to však háčik

V obľúbenom dobovom seriáli účinkujú postavy rôznych vekových kategórií. A hoci sú hlavnými postavami najmä dospelí, niekedy sa zápletka stočí aj k deťom. Napríklad vtedy, keď ani samotné postavy netušia, kto sú ich skutoční rodičia. Alebo v prípade Helgy, kto je skutočným otcom jej dcéry.

Dunaj, k vašim službám sa blíži do finále a zápletky sa poriadne vyostrujú. Po Maríninej smrti všetkých prekvapila smrť Oľgy, a skôr než sa z nej mohli spamätať, Helga zastrelila Ludwiga. V súčasnosti tak diváci so zatajeným dychom čakajú, či sa dokáže Helga z tejto traumatizujúcej udalosti spamätať, či Walter Klaus zistí, že Eliza nie je jeho a zároveň to, či dodrží dohodu, ktorú uzavrel s Annou. Keď však ide o rodinu Klausovcov, diváci si všímajú ešte jeden detail.

Detail, z ktorého im zvieralo srdce

Tí, ktorí sledujú Dunaj, k vašim službám cez VOYO, už vedia novinky v rodine Klausovcov. Nielenže už obaja, Helga aj Klaus, vedia, že Lena počuje, no z ukážky vyplýva, že sa ich rodina čoskoro rozrastie. Vidieť v nej totiž Helgu a doktorku Šarlotu, ktorá jej hovorí, že to nemusí prežiť – rovnaké varovanie, aké jej hovorila, keď sa snažila otehotnieť. Helga navyše povie, že to už dlhšie tušila.

Jedno malé dieťa už pritom Klausovci majú. Elize sa len nedávno podarilo posadiť sa a následne boli Klausovci vo vytržení, keď sa ich malá dcérka postavila. Aj diváci si často malú Elizu všímajú, avšak z iného dôvodu. Zdá sa im totiž, že až priveľa plače. „V seriáli vystupuje niekoľko malých detí, ktoré pôsobia spokojne. Avšak dievčatko Eliza je v každej scéne vystresovaná, dokonca aj keď ju na rukách držia jej seriáloví rodičia. Plače a je v absolútnej panike. Niekedy je ťažké sa na to pozerať,“ vysvetlila svoj pohľad diváčka v online diskusii.

Mnohí sa s týmto názorom stotožnili a súhlasili, že sa im tiež zdá, že Eliza príliš často plače. Podobné komentáre sa totiž našli aj na sociálnej sieti. Napríklad: „Ja si myslím, že toto bábätko bude mať už traumu, stále tam plače, až mi to srdce trhá.“ alebo „Načo trápia to dieťa, chúďatko, stále plače.“

Iní zas poukázali na detail, ktorý si všimli. „To dieťa v 90 percentách scén reálne neplače. Väčšinou, keď reve, ho ani neukážu, je v kočíku, v postieľke, v inej miestnosti. Jediné, čo je počuť, je plač – ktorý je nahratý a pustený „z pásu“. Preto vtedy nerobia detailné zábery na dieťa,“ znelo objasnenie diváčky.

Elizin plač však bol reálny napríklad v scéne, keď ju na rukách drží Ludwig. Práve v náručí Mareka Fašianga podľa divákov malá Eliza plakala najviac, a tak predpokladajú, že sa ho jednoducho bojí. Nie je na tom však nič zvláštne, keďže boli v seriáli aj scény, keď ju Ludwig násilne bral od jej seriálovej mamy. „A isto, keď scénu skončili, si ju maminka utíšila, pomojkala,“ argumentovala diváčka.