Diváci Sľubu nešetria slovami chvály. Jeden z detských hercov vraj medzi ostatnými vyniká, súhlasíte?

V seriálovom Sľube sa stretlo množstvo nových neopozeraných tvárí, čo sa divákom mimoriadne páčilo. Často totiž kriticky reagujú na to, keď sa v seriáloch objavujú herci, ktorí už v tej danej chvíli v nejakom inom seriáli hrajú. Dôkazom je napríklad to, ako zareagovali, keď zistili, že sa do obsadenia v druhej sérii Sľubu pridá Gabriela Marcinková.

Seriálový Sľub navyše predstavil množstvo nových detských hercov, napríklad Daniela Feketeho, Dorotu Kaľavskú, Liama Nemčeka, Nikolu Urbánkovú, Alicu Esterkovú, či dcéru herečky Čobejovej Tatianu. O talent medzi nimi rozhodne nie je núdza a keď ide o divákov, neustále ich zasypávajú chválou. Inak tomu nebolo ani potom, ako sa spoločne objavili v Teleráne.

Diváci majú svojho favorita

V seriáli je viacero malých šibalov a hoci sa ich bežné životy od tých seriálových veľmi líšia, rovnako veľa energie so sebou priniesli aj do štúdia Telerána. Tam prišli aj s detskou koučkou Dagmar Duditšovou. Deti porozprávali o tom, ako sa im zmenil od hrania v Sľube život, či už tým, že majú menej voľného času alebo tým, že ich ľudia začali zastavovať na ulici a pýtať sa ich, či sa s nimi môžu odfotiť.

Je jasné, že spolu s hereckou príležitosťou deťom seriál priniesol aj slávu, o čom svedčili aj komentáre pod úryvkom z tohto rozhovoru s nimi. „Decká, fandím vám. Ste super. A hráte to výborne. Ja vám verím všetko,“ odkázala diváčka. Ďalšie komentáre zas zneli napríklad „Všetky deti to hrajú úžasne.“ alebo „Veľmi sú zlatí, šikovní.“ A hoci viacerí diváci chválili všetkých do jedného, jedno meno v komentároch vynikalo.

„Všetky deti sú super, ale Vilko je naj,“ skonštatovala diváčka a druhá sa hneď pridala: „Vilko je rodený herec, veľmi zlatý, talentovaný.“ Detského herca Daniela Feketeho, ktorý stvárňuje Vilka, chválili aj v ďalších komentároch, napríklad: „Vilko je proste TOPKA.“

Druhou najchválenejšou bola seriálová Barborka, ktorá je v seriáli sestrou Vilka. Koho tak diváci považujú za najtalentovanejších súrodencov, je jasné.