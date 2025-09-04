Úprimné priznanie Viki Rákovej: Prešla si náročným obdobím, no po slzách opäť verí, že bude všetko dobré

Leto si väčšina z nás spája s oddychom, cestovaním a novou energiou. No občas sa medzi krásne zážitky vkradnú aj chvíle, ktoré nás preveria a pripomenú nám, čo má v živote naozaj hodnotu.
Na Instagrame napísala herečka Viki Ráková príspevok, v ktorom sa úprimne podelila o svoje zážitky z posledných mesiacov. Svojím otvoreným rozprávaním ukázala, že aj známe tváre prežívajú radosti a starosti podobne ako každý z nás.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Krása aj nečakané skúšky
Herečka sa vo svojom letnom zhrnutí priznala, že tieto mesiace boli pre ňu skutočne kontrastné – plné krásnych momentov, no aj nečakaných skúšok.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Tak, ako ste sa mali cez leto? Pre mňa bolo toto leto celkom zvláštne… Zažila som aj nádherné chvíle, kúpanie a šantenie v mori, cestovanie, pár dní ticha, veľa prírody, splav, ale aj chorobu, ktorá ma sotila na zem, ako ešte nikdy,“ napísala úprimne k fotografii.
