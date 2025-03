Úprimné priznanie režiséra o účinkovaní Petra Sagana v Let’s Dance: Bolo to v skutočnosti inak, ako si mnohí myslia

Príjemným prekvapením 10. série tanečnej šou Let’s Dance je nepochybne slávny cyklista, ktorý ukazuje, čo v ňom celé roky driemalo. Zdá sa, že tanec má v krvi, fanúšikovia ho milujú a pravdidelne zahŕňajú komplimentmi a pozitívnymi reakciami na jeho výkony na tanečnom parkete. Mnohí boli vo vytržení po tom, čo sa dozvedeli, že jedným z účinkujúcich bude známy športovec. A keď sa začal zvŕtať na parkete, boli fanúšikovia ešte viac prekvapení.

Zvyčajne sú športovci, ktorí sa rozhodnú obuť si tanečné topánky, odsúdení na neúspech. Často im prischne nálepka, ktorá má naznačovať, že sú „drevení“, ako uviedol portál Koktejl. Tak skončil napríklad MMA zápasník Attila Végh. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan však očividne do tejto skupiny športovcov nepatrí. Vyzerá to tak, že bol objavený jeho ďalší skrytý talent, ktorým je tanec. Svedčí o tom aj búrlivý potlesk od publika, ktoré je zakaždým príjemne šokované jeho výkonom, ktorý predvádza spolu s tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou.

Športovec čakal na vhodný čas

Režisér a kreatívny producent Pepe Majeský zrejme tušil, že keď si vyberie do súťaže Petra Sagana, rozhodne nešliapne vedľa. Zdá sa, že to vedel oveľa skôr, než si mnohí myslia. Petra totiž lanáril na účinkovanie v Let’s Dance niekoľkokrát, no športovec prijal výzvu až teraz. Športovec zrejme čakal na tú správnu chvíľu a vyplatilo sa. Tentokrát nebolo ťažké Sagana prehovárať, čo naznačil režisér na sociálnej sieti po tom, čo sa jeden fanúšik spýtal, či musel športovca presviedčať.

„Vlastne, ani nie. My spolu komunikujeme už dlhšie a teraz sa to všetko stretlo v správny čas!“ odpovedal režisér na svojom Instagrame. Mal to teda premyslené a zjavne sa nechcel vzdať a stále to skúšal. Až v 10. sérii tanečnej šou sa to podarilo a cyklista predvádza pohyby, ktoré fanúšikovia ani porota nečakali. Napríklad ča-ča inšpirovaná filmom Barbie, pri ktorej sa Sagan zahral na Kena, pobavila a ohromila mnohých divákov. Nasledoval veľký potlesk, ktorý si tanečná dvojica poriadne užívala.

Zlepšuje sa