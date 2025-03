Ľudia opäť vo veľkom reagujú na Sagana v Let’s Dance: Hoci o ňom pochybovali, uznávajú, že sa každým kolom zlepšuje

Tretie kolo Let’s Dance sa nieslo vo filmovom duchu. Tanečníci sa premenili na postavy z domácich aj zahraničných filmov a diváci tak na parkete mohli vidieť Pretty Woman, Barbie a Kena či Popolušku. Na svoje si navyše mohli prísť aj deti, keďže sa krásna Ráchel Šoltésová premenila na kráľovnú Elsu. Nebola to však ona, ktorá najviac prekvapila divákov.

Hoci Peter Sagan nie je prvý športovec, ktorý prijal ponuku tancovať v tejto šou, rozhodne ľudia nečakali, že by sa na niečo také dal. Tomu nasvedčovala aj prvotná reakcia legendárneho cyklistu. „Keď prišla ponuka byť súčasťou Let’s Dance, tak moja prvá reakcia bola – jednoznačne „nie”!!! Pretože som nikdy netancoval a vôbec som si nevedel predstaviť, že by mi to mohlo ísť,“ vyjadril sa Sagan pre Markízu.

Prekvapil tanečnými schopnosťami

Už po prvom kole však bolo jasné, že vzal Sagan túto výzvu vážne a mnohých svojimi tanečnými schopnosťami prekvapil, ako vyplynulo z komentárov. „Úžasné, nesklamal, držíme palce a tešíme sa ďalej,“ odkázala vtedy diváčka. Druhá sa hneď pridala: „Maestro, bolo to vynikajúce!!! Peťo, úplne si prekvapil!!! ÚŽASNÉ.“

„Čo ešte sa v tebe skrýva, Peťo? Ja sa na to teším. Čím nás zase prekvapíš?“ pýtala sa tretia a zdá sa, že sa odpovede už dočkala. V treťom kole Let’s Dance sa totiž Sagan premenil na Kena a namiesto košele predviedol holú hruď. Mnohí boli pritom v šoku, že sa na niečo také dal a neskrývali svoje nadšenie.

„Peter nesklaaaamaaal napriek všetkým neprajníkom a ide si ďalej, snáď dá aj ten Hviezdoslavov Kubín, úžasné, len tak ďalej,“ stálo v jednom z komentárov. „Veľmi sa zlepšuje z kola na kolo a je neskutočný sympaťák,“ zhodnotila ďalšia diváčka.

„Mňa Peter veľmi pozitívne prekvapil. Myslela som si, že každé kolo bude trapas, ale pre mňa je to aj tanečne aj ako šou veľmi fajn. A vidieť, ako sa veľmi snaží, to je ohromne sympatické. Veď si len spomeňme na iných športovcov (a nielen tých) ako sa predviedli v Let’s dance,“ dodáva tretia.

Na tanečné schopnosti Petra Sagana navyše nereagujú len Slováci, ale ako sme vás informovali v článku, odkazy dostáva z celého sveta, či už v angličtine, španielčine alebo portugalčine. Po treťom kole sa k nim pridala aj francúzština a jeden z komentárov v preklade znel: „Skvelý výkon! Výborná práca Petra aj Elišky.“