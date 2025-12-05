Úplný guláš. Diváci reagujú na finále Dunaja, k vašim službám, kritizujú prekombinované zápletky

Od roku 2023 Dunaj, k vašim službám ponúkol divákom ohromných dvanásť sérií. Tie sa plynulo posúvajú v čase a momentálne sa diváci dostali do fázy, kedy najviac vidia na obrazovkách hrôzy vojny, čo ich prinútilo viackrát sťažovať sa na to, že je v seriáli veľa negatívneho a že sa zabudlo aj na malé radosti života. Teraz dostali príležitosť vyjadriť sa k samotnému finále.
Posledná epizóda 12. série priniesla hneď niekoľko zvratov. Holubec opäť zo strachu zmenil stranu a poskytol Klausovi informácie ohľadom vypuknutia povstania. Adela zas odhalila v Dunaji zbrane a rozhodla sa podpísať rozvodové papiere výmenou za polovicu obchodného domu. Aj jej plán pritom zahŕňal spoluprácu s Walterom Klausom. Azda jediným pozitívnym, respektíve vtipným momentom bolo, keď Klára zachránila Alenku pred Julom, ktorý zo situácie vyšiel ako najväčší hlupák.
Čo na to diváci?
Záverečné scény v divákoch zanechali viacero otázok. Napríklad, čo bude s malou Elizou a či bombardovanie sirotinca prežila alebo kto bola záhadná žena, ktorú Šarlota stretla na nemocničnej chodbe a čo je nakoniec tá trauma, ktorá poznačila jej zdravotný stav.
Od odvysielania finálnej epizódy neubehol ani deň, no diváci sa už hromadne začali vyjadrovať v komentároch a zdá sa, že nemajú z tohto záveru veľmi pozitíve emócie. „Úplný guláš to bol v jednej časti, už to je prehnané až-až,“ zhodnotila diváčka. „Až „moc“ prekombinované,“ súhlasil iný divák. „Vôbec sa mi nepáčil, a keď Lukáš umrie, ďalej pozerať nebudem,“ dodal druhý.
„Čakala som oveľa viac, nič extra,“ priznala ďalšia diváčka. Iná sa rovno rozhodla presne vyjadriť, čo sa jej nepáčilo. Napísala: „Celkom „trapas“. Ide niečo také veľké ako SNP, a zbytočné dejové linky, dotrhané celé, jedno od druhého… Si tam Adela rozpráva o jablkách, koho to zaujíma. Celkovo scenár a strih strašne slabý… Niektoré scény boli ale ozaj dobré, len ich je strašne málo.“
Našli sa však samozrejme aj pozitívne reakcie. „Záver bol neskutočný, tak to ľudia prežívali. Záver bol ako naozaj skutočný, zimomriavky, naozaj precítené, priblížené, ako to asi bolo vtedy,“ reagovala diváčka. „Perfektný záver,“ chválila ďalšia. Pochvaly si pritom vyslúžili aj samotní herci. Napríklad: „Ale výkon všetkých hercov… Klobúk dolu! Teším sa na ďalšie diely.“
Mnohí pritom upozorňovali na to, že veľa koncov ostalo otvorených, a tak teraz majú diváci nad čím premýšľať. „Veľa nedopovedaného, máme nad čím rozmýšľať do januára,“ našiel sa napríklad komentár. Zatiaľ je však otázne, či bude obľúbený dobový seriál skutočne pokračovať už po sviatkoch. Ako predbežne informoval portál Mediaboom, očakávaný začiatok 13. série by mal byť naplánovaný na prelom januára a februára, čiže diváci môžu počítať s približne dvojmesačnou prestávkou.
