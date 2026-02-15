Umývačka verzus ručné umývanie: Čo vás vyjde lacnejšie? Rozdiel v spotrebe vody vás prekvapí

V dnešnej dobe sa každý snaží ušetriť všade, kde sa dá, bez toho, aby musel prísť o komfort. Pokladá si tak dôležité otázky a hľadá možnosti, ktoré ušetria peňaženku a nepridajú zbytočnú námahu. Pokiaľ ide o špinavý riad, pýtajú sa, čo je nákladovo efektívnejšie? Použiť umývačku, alebo ho umyť ručne? Experti ponúkli odpoveď.
Umývačka je nepochybne pohodlnejšia, keď ide o umývanie riadu, no mnohí stále veria, že míňa príliš veľa vody oproti klasickému umývaniu riadu v rukách. Portál Express preto oslovil expertov, aby raz a navždy dostal odpoveď na otázku, čo sa skutočne oplatí, ktorý spôsob šetrí viac vody a tým pádom vám v peňaženke ostane aj viac peňazí.
Rozdiel je v desiatkach litrov vody
Ian Palmer-Smith, odborník na opravu spotrebičov zo spoločnosti Domestic and General, uviedol: „Umývačky riadu vo všeobecnosti spotrebujú menej horúcej vody ako ručné umývanie.“
Umývačka využíva vodu v priemere štyrikrát efektívnejšie než človek. Ak ju zapínate plne naloženú, môže to vaše účty za energie odľahčiť viac, než by ste čakali. Moderné, energeticky úsporné modely spotrebujú na jeden cyklus prekvapivo málo vody – často len 11 až 19 litrov. Stroj totiž vodu recykluje a rozprašuje opakovane, namiesto toho, aby ju nechal tiecť priamo do odtoku.
Na porovnanie, ručné umývanie pod tečúcou vodou môže pri rovnakom množstve riadu spotrebovať 38 až 76 litrov vody (aj viac).
S týmto názorom súhlasí aj David Miloshev, technik spotrebičov zo spoločnosti Fantastic Services. Podľa neho sú umývačky celkovo lacnejšie než ručné umývanie. „Ľudia môžu v porovnaní s ručným umývaním výrazne ušetriť, najmä ak púšťajú plné umývačky a využívajú eko programy,“ vysvetľuje Miloshev.
Okrem úspory peňazí je to lepšie aj pre životné prostredie. Moderné umývačky produkujú menej skleníkových plynov a spotrebujú menej vody aj čistiaceho prostriedku. Ohrievajú totiž len presne potrebné množstvo vody a pracujú pri teplotách a s efektivitou, ktorú ľudské ruky jednoducho nedokážu napodobniť.
Existuje výnimka
Ak umývate len pár kúskov a nenaplníte umývačku úplne, vyjde vás to drahšie. Miloshev vysvetľuje: „Ak umývate len veľmi malé množstvo vecí, ručné umývanie spotrebuje menej vody a energie. Ale pre väčšinu domácností, ktoré pravidelne umývajú plné dávky riadu, býva efektívne využitá umývačka lacnejšia aj ekologickejšia.“
