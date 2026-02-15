Umývačka verzus ručné umývanie: Čo vás vyjde lacnejšie? Rozdiel v spotrebe vody vás prekvapí

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Debata o tom, či je lepšia umývačka alebo ručné umývanie, trvá už roky. Experti sa zhodujú na jednej možnosti.

V dnešnej dobe sa každý snaží ušetriť všade, kde sa dá, bez toho, aby musel prísť o komfort. Pokladá si tak dôležité otázky a hľadá možnosti, ktoré ušetria peňaženku a nepridajú zbytočnú námahu. Pokiaľ ide o špinavý riad, pýtajú sa, čo je nákladovo efektívnejšie? Použiť umývačku, alebo ho umyť ručne? Experti ponúkli odpoveď.

Umývačka je nepochybne pohodlnejšia, keď ide o umývanie riadu, no mnohí stále veria, že míňa príliš veľa vody oproti klasickému umývaniu riadu v rukách. Portál Express preto oslovil expertov, aby raz a navždy dostal odpoveď na otázku, čo sa skutočne oplatí, ktorý spôsob šetrí viac vody a tým pádom vám v peňaženke ostane aj viac peňazí.

Rozdiel je v desiatkach litrov vody

Ian Palmer-Smith, odborník na opravu spotrebičov zo spoločnosti Domestic and General, uviedol: „Umývačky riadu vo všeobecnosti spotrebujú menej horúcej vody ako ručné umývanie.“

Umývačka využíva vodu v priemere štyrikrát efektívnejšie než človek. Ak ju zapínate plne naloženú, môže to vaše účty za energie odľahčiť viac, než by ste čakali. Moderné, energeticky úsporné modely spotrebujú na jeden cyklus prekvapivo málo vody – často len 11 až 19 litrov. Stroj totiž vodu recykluje a rozprašuje opakovane, namiesto toho, aby ju nechal tiecť priamo do odtoku.

Foto: Pexels

Na porovnanie, ručné umývanie pod tečúcou vodou môže pri rovnakom množstve riadu spotrebovať 38 až 76 litrov vody (aj viac).

S týmto názorom súhlasí aj David Miloshev, technik spotrebičov zo spoločnosti Fantastic Services. Podľa neho sú umývačky celkovo lacnejšie než ručné umývanie. „Ľudia môžu v porovnaní s ručným umývaním výrazne ušetriť, najmä ak púšťajú plné umývačky a využívajú eko programy,“ vysvetľuje Miloshev.

Okrem úspory peňazí je to lepšie aj pre životné prostredie. Moderné umývačky produkujú menej skleníkových plynov a spotrebujú menej vody aj čistiaceho prostriedku. Ohrievajú totiž len presne potrebné množstvo vody a pracujú pri teplotách a s efektivitou, ktorú ľudské ruky jednoducho nedokážu napodobniť.

Existuje výnimka

Ak umývate len pár kúskov a nenaplníte umývačku úplne, vyjde vás to drahšie. Miloshev vysvetľuje: „Ak umývate len veľmi malé množstvo vecí, ručné umývanie spotrebuje menej vody a energie. Ale pre väčšinu domácností, ktoré pravidelne umývajú plné dávky riadu, býva efektívne využitá umývačka lacnejšia aj ekologickejšia.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ošiaľ okolo Let’s Dance: Markíza ohúrila kampaňou v aréne, pozorným divákom neunikol detail

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac