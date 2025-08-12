Umelecký svet smúti: Zomrel známy český herec, ktorý sa preslávil aj úlohou v Marečku, podejte mi pero!

Nina Malovcová
TASR
Opustil nás herec, ktorého kariéra siahala od komédie po dramatické úlohy.

Vo veku 69 rokov zomrel v piatok český herec Martin Učík (69), ktorý sa v mladosti objavil napríklad vo filme Marečku, podejte mi pero! či v seriáli Ordinace v Růžové zahradě. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy servera Novinky.cz odvolávajúceho sa na portál Blesk.

Učík vyštudoval Pražské konzervatórium v roku 1979 a neskôr vystupoval na divadelnej scéne v Kladne, Chebe a Ostrave. Účinkoval vo viacerých televíznych seriáloch, ako napríklad Modrý kód, Vyprávěj, Ordinace v Růžové zahradě, Život na zámku či První republika.

Úlohy vo filmoch aj zahraničná skúsenosť

Zahral si aj filmoch ako Marečku, podejte mi pero!, kde stvárnil jedného zo študentov večernej školy, či v bondovke Casino Royale, kde získal vedľajšiu úlohu. V roku 1990 založil experimentálny súbor Bohnická divadelní společnost a v Bohnickej psychiatrickej liečebni pôsobil ako divadelný terapeut.

Okrem toho založil aj kultúrne Studio Citadela a súbor Teatro Trepka. Podľa denníka Blesk herec pôvodom z Ostravy údajne „trpel depresiami a mal problémy s alkoholom“.

