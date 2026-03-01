Umelá inteligencia všetko zhoršila: Túto chybu robí 65 % mladých ľudí a ohrozuje vás

Internet sa stal prvým miestom, kam sa ľudia obracajú pri otázkach o zdraví. Spolu s dostupnosťou informácií však rastie aj množstvo neovereného a manipulatívneho obsahu. Zdravotnícke dezinformácie sa v súčasnosti šíria rýchlejšie než kedykoľvek predtým, a to najmä cez sociálne siete a s podporou umelej inteligencie (AI).
Odborníci upozornili, že uvedený trend má skutočné dosahy na zdravie pacientov, a predstavili iniciatívu Lekári nahlas, ktorej cieľom je posilniť hlas medicíny založenej na dôkazoch a pomôcť verejnosti robiť informované rozhodnutia o svojom zdraví. Informovala o tom uvedená iniciatíva na tlačovej konferencii v piatok.
Uviedla, že ľudia hľadajú v súčasnosti rady o zdraví radšej na internete ako v ambulancii. „Spôsob, akým sa ľudia rozhodujú o svojom zdraví, sa v posledných rokoch zásadne zmenil. Informácie, ktoré kedysi sprostredkovával najmä lekár, dnes čoraz častejšie vyhľadávame a konzumujeme online, rýchlo, samostatne a bez odborného kontextu,“ zhodnotili Lekári nahlas.
65 % mladých ľudí využíva internet ako hlavný zdroj informácií
Internet ako hlavný zdroj zdravotných informácií využíva 65 % ľudí vo veku 25 až 34 rokov, uviedla výkonná riaditeľka komunikačnej agentúry Seesame Anna Michalková na základe analýzy Európskeho parlamentu.
„Výrazne rastie aj podiel seniorov, u ktorých sa kombinuje častejšie používanie internetu s nižšou úrovňou digitálnej gramotnosti, čo zvyšuje riziko, že nedokážu spoľahlivo rozlíšiť dôveryhodné informácie od manipulácií,“ upozornila lekárska iniciatíva.
Z analýzy tiež vyplynulo, že zdravotnícke dezinformácie sa najčastejšie týkajú očkovania, výživy, doplnkov stravy, alternatívnej medicíny, zázračných liečebných postupov či samodiagnostiky. „Šíria sa najmä cez Facebook, YouTube, Instagram a WhatsApp, ale aj v uzavretých online skupinách bez verejnej kontroly,“ doplnili Lekári nahlas.
Dodali, že témy sú emočne citlivé a často ponúkajú jednoduché riešenia zložitých problémov.
„Rozhodnutia v medicíne by mali vychádzať z overených dát a vedeckých dôkazov, nie z osobných názorov, emócií či atraktívnych sľubov. Ak chceme chrániť zdravie pacientov, musíme trvať na postupoch, ktoré sú preukázateľne účinné a bezpečné,“ povedala prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave Alexandra Bražinová a členka predmetnej iniciatívy.
