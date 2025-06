Ukrajina vyšle delegáciu na rokovania s Ruskom v Istanbule, potvrdil to Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina do tureckého Istanbulu vyšle delegáciu na druhé priame rokovania s Ruskom, ktoré by sa mali uskutočniť v pondelok. Viesť ju opätovne bude minister obrany Rustem Umerov. V nedeľu to na sociálnej sieti X potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a AFP.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025