Ukrajina opätovala útoky na jadrové elektrárne. V ruských pohraničných oblastiach ostalo bez elektriny 20-tisíc ľudí

Jakub Baláž
TASR
Vojna na Ukrajine
Bez elektrickej energie a tepla malo ostať viac ako 20-tisíc ľudí. Kyjev a Moskva v uplynulých mesiacoch opakovane útočia na svoju energetickú infraštruktúru.

Ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru Ruska spôsobili, že viac ako 20 000 ľudí v niekoľkých ruských pohraničných regiónoch zostalo bez elektriny, oznámili v nedeľu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Gubernátor Belgorordskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že „sieť dodávok elektriny a tepla (v meste Belgorod) je vážne poškodená“. „Problémy s dodávkou elektriny postihli niekoľko ulíc. Viac ako 20 000 obyvateľov je bez elektrickej energie,“ potvrdil Gladkov na platforme Telegram.

V jednej z obcí v Kurskej oblasti podľa gubernátora Alexandra Chinštejna vypukol požiar, ktorý zapríčinil prerušenie dodávok elektriny v desiatich lokalitách. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev informoval o požiari v miestnom vykurovacom zariadení.

Útoky na energetickú infraštruktúru

Kyjev a Moskva v uplynulých mesiacoch opakovane útočia na svoju energetickú infraštruktúru. Ruské útoky v sobotu výrazne poškodili dve ukrajinské jadrové elektrárne, ktoré v dôsledku ofenzívy museli znížiť výkon a vyžiadali si najmenej štyri obete.

Podľa ukrajinského letectva Moskva v noci na nedeľu vyslala na energetické zariadenia krajiny 69 dronov, z ktorých sa Kyjevu podarilo zostreliť 34, uviedla AFP.

Ukrajina zase v poslednej dobe zintenzívnila útoky na ruské ropné sklady a rafinérie s cieľom oslabiť dôležitý vývoz energií a spôsobiť nedostatok paliva naprieč Ruskom. Ruské ministerstvo obrany podľa AFP informovalo, že nad hranicou v Brianskej oblasti zostrelilo v noci na nedeľu 44 dronov.

Putin vydal príkaz na prípravu návrhov obnovenia skúšok jadrových zbraní. Prezradil, v akom prípade by…

