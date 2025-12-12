Ukrajina nasadila do boja „ničivé monštrum“: Rusi nevedia, koľká bije. Vyrobili raketu, ktorá armáde nedá spávať

Vojna na Ukrajine ukázala revolúciu v bojových konfliktoch. Príchod dronov dokázal, že budúcnosťou vojenských operácií už nebude pechota ani tanky. Všetko sa bude odvíjať od toho, kto má lepšie rakety, a na druhej strane, kto viac investoval do protivzdušnej obrany.
Drony, ako novinka poslednej dekády, sú však doplnené aj tradičnými zbraňami – raketami. V tomto smere sú najobávanejšie tie balistické. Z Ukrajiny prichádzajú hlasy, že jednu sa im podarilo vyrobiť. Dokonca už mala byť aj použitá v boji.
Ukraine’s Sapsan ballistic missile is now in combat, Zelenskyy confirms. Russians often mistake strikes for cruise missiles
480-kg warhead — more than double ATACMS. Speed: 5.2 Mach. Expert verdict: „There’s no way they can intercept it“ ⤵️
🔗 https://t.co/QE3tKU0Ioy pic.twitter.com/YhOQGJBcBH
— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 10, 2025
Zelenskyj to potvrdil, podrobnosti však neposkytol
„Ukrajina už používa Neptune, Neptune s dlhým doletom, Palyanytsyu, Flamingo. A tiež Sapsan, úprimne – začali sme ho používať,“ povedal Zelenskyj novinárom podľa portálu The War Zone.
Ukrajinský prezident dodal, že neprezradí, koľko z týchto zbraní bolo nasadených, ani čo bolo ich cieľom. „Pretože zatiaľ nechceme, aby nepriateľ poznal všetky precedensy a všetky detaily,“ dodal podľa portálu Zelenskyj.
Raketa Sapsan by mala byť schopná niesť až 480-kilogramovú nálož, čo je viac ako dvojnásobok amerických ATACMS. Dolet by však mal byť obmedzený na približne 300 kilometrov, práve kvôli obrovskej náloži. Pre Ukrajinu by to tak bola obrovská pomoc, ktorá by mohla zmeniť situáciu na bojisku v jej prospech.
Použitie balistickej rakety však nebolo oficiálne potvrdené. Ruská strana potvrdila zostrelenie týchto rakiet, bolo to však ešte v roku 2023. Prvé bojové testy podľa Kyjeva prebehli v roku 2024 a vraj potvrdili, že balistická raketa je použiteľná v boji.
Nahlásiť chybu v článku