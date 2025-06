Ukrajina je blízko k ukončeniu vojny, tvrdí Zelenskyj: Prezradil, čo by mohlo zafungovať na Putina

Ukrajina sa veľmi priblížila k momentu, keď môže prinútiť Rusko ukončiť vojnu, alebo ju aspoň zastaviť. V rozhovore pre ABC News to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Úprimne povedané, veľmi sme sa priblížili k momentu, keď môžeme prinútiť Rusko ukončiť vojnu. Aspoň ju zastaviť. Sme k tomu veľmi blízko. Cítime to. Naša operácia Pavučina u nich… Hoci sú nahnevaní, všetko chápu,“ povedal Zelenskyj.

Pomôcť môžu spojenci

Ukrajinská hlava štátu okrem toho vysvetlila, ako prinútiť Putina ukončiť vojnu. „Nechceme, aby vojna pokračovala, ale ak je to jediná cesta von, budeme za seba bojovať. Boli sme veľmi blízko. Potrebujeme silnú, rozhodnú pomoc od Spojených štátov. Spojené štáty potrebujú jednotu s Európou a naďalej vyvíjajú tlak na Putina. On nechce ukončiť vojnu, ale môže ju ukončiť vďaka tlaku našich partnerov. Podľa môjho názoru to dáva šancu. A to určite neznie pesimisticky,“ dodal.

Pri nedávnej operácii Pavučina prišlo Rusko o viac ako 40 lietadiel vrátane strategických bombardérov. Moskva týmto utrpela straty za viac ako dve miliardy dolárov.

Prostriedky protivzdušnej obrany v NATO budeme musieť posilniť o 400 %

Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas príhovoru na pondelňajšej návšteve Británie vyhlási, že Aliancia bude musieť posilniť svoje prostriedky v oblasti protivzdušnej obrany o 400 percent. Podľa neho to bude jedna z priorít nadchádzajúceho summitu NATO v Haagu. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters, ktorá má k dispozícii útržky Rutteho prejavu.

„Na Ukrajine vidíme, ako Rusko šíri teror zhora, preto posilníme štít, ktorý chráni našu oblohu. Naše ozbrojené sily tiež potrebujú tisíce ďalších obrnených vozidiel a tankov, milióny ďalších delostreleckých granátov a musíme zdvojnásobiť naše podporné kapacity, ako logistika, zásobovanie, doprava a zdravotnícka podpora,“ uvádza sa v Rutteho príhovore, ktorý prednesie na prednáške v londýnskom think-tanku Chatham House.

Generálny tajomník už vopred avizoval, že na summite NATO, ktorý sa uskutoční o dva týždne, bude presadzovať výrazné zvýšenie výdavkov členských štátov na obranu. Rutte navrhuje investície zvýšiť až na úroveň päť percent HDP. Z nich 3,5 percenta by išlo priamo na obranu a 1,5 percenta na ďalšie výdavky spojené s obranou, ako napríklad infraštruktúra. Tento návrh už schválili ministri obrany na minulotýždňovom zasadnutí.