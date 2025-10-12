Ukrajina chce posilniť protivzdušnú obranu: Na stole sú podľa Zelenského solídne dohody s USA, reč bola aj o raketách Tomahawk

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Vojna na Ukrajine
Trump je vraj o všetkom informovaný.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu opäť telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rozhovor sa podľa Zelenského tentoraz zameral na otázky posilňovania nielen ukrajinskej protivzdušnej obrany, ale aj schopností zasahovať ciele na veľkú vzdialenosť. Druhý telefonát v priebehu dvoch dní sa uskutočnil v kontexte žiadosti Ukrajiny o rakety Tomahawk, informuje TASR.

Zelenskyj oba telefonáty označil za produktívne. V sobotu hovorili okrem iného o možnostiach posilnenia protivzdušnej obrany Ukrajiny a konkrétnych dohodách, ktoré by to mali zabezpečiť. Na stole sú podľa neho solídne nápady. „Prebrali sme všetky aspekty situácie: obranu života v našej krajine, posilnenie našich schopností – v oblasti protivzdušnej obrany, odolnosti a schopností na veľké vzdialenosti,“ uviedol Zelenskyj v nedeľňajšom príspevku na sieti X.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Takto to funguje: USA majú Ukrajine pomáhať pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru
2.
Rusko má problém, ekonomika spomaľuje: Najväčšie priemyselné spoločnosti prepúšťajú a posielajú ľudí na nútenú dovolenku
3.
Zelenskyj chváli Trumpa. Verí, že dokáže zastaviť aj vojnu na Ukrajine: Toto má Putina prinútiť začať rokovať
Zobraziť všetky články (1320)

Diskusia sa podľa neho zamerala aj na podrobnosti týkajúce sa energetického sektora. Energetická infraštruktúra Ukrajiny sa v posledných dňoch stala opakovaným terčom ruských útokov, ktoré odrezali od dodávok elektriny státisíce Ukrajincov. „Prezident Trump je dobre informovaný o všetkom, čo sa deje,“ napísal Zelenskyj.

Foto: SITA/AP

Moskva varovala Washington

Spravodajský portál Axios s odvolaním sa na svoje zdroje po sobotňajšom telefonáte uviedol, že lídri hovorili aj o možnosti dodania rakiet Tomahawk, ktoré by Ukrajine umožnili zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Moskva varovala Washington, že takýto krok by viedol k eskalácii vojny a zničeniu ich vzájomných vzťahov.

Ukrajinský líder v nedeľu podľa agentúry AFP telefonoval aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorého takisto požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany. „Rusko teraz využíva túto situáciu – skutočnosť, že Blízky východ a vnútorné problémy v každej krajine sú v centre pozornosti,“ uviedol Zelenskyj s odkazom okrem iného na pretrvávajúcu politickú krízu vo Francúzsku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takto to funguje: USA majú Ukrajine pomáhať pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac