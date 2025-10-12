Takto to funguje: USA majú Ukrajine pomáhať pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru

Foto: TASR/AP

Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina si podľa niektorých zdrojov FT najskôr vyberie ciele svojich úderov a USA jej až potom poskytnú spravodajské informácie o ich slabinách.

Spojené štáty poskytovaním spravodajských informácií už niekoľko mesiacov pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru. Informoval o tom v nedeľu denník Financial Times. Predstavitelia, na ktorých sa britské noviny odvolávajú, tvrdia, že ide o koordinovanú snahu oslabiť ekonomiku Ruska a prinútiť prezidenta Vladimira Putina zasadnúť za rokovací stôl, píše TASR.

Podľa ukrajinských a amerických zdrojov citovaných FT pomáhajú americké spravodajské služby Kyjevu pri plánovaní trasy, nadmorskej výšky, načasovaní a rozhodovaní o operáciách, čím umožňujú ukrajinským útočným dronom s dlhým dosahom a jednosmerným letom vyhnúť sa ruskej protivzdušnej obrane.

Ukrajina si vyberie ciele, USA poskytnú spravodajské informácie

Ukrajina si podľa niektorých zdrojov FT najskôr vyberie ciele svojich úderov a USA jej až potom poskytnú spravodajské informácie o ich slabinách. O poskytnutie podobnej podpory Kyjevu Washington údajne požiadal aj spojencov z NATO. Nemenovaní predstavitelia uviedli, že Spojené štáty sú úzko zapojené do všetkých fáz plánovania a že v niektorých prípadoch sami stanovili Ukrajincom ciele, ktoré majú uprednostniť.

Foto: SITA/AP

Biely dom, kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ani ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne neodpovedali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie k správe denníka FT. Komentár neposkytol ani rezort ruskej diplomacie.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nedávno tvrdil, že Washington a NATO pravidelne dodávajú spravodajské informácie Ukrajine počas vojny, ktorú proti nej už viac než tri roky vedie Rusko. „Je zrejmé, že celá infraštruktúra NATO a Spojených štátov sa využíva na zhromažďovanie a prenos spravodajských informácií Ukrajincom,“ povedal vtedy novinárom Peskov.

Trump je z Putina sklamaný

Pomoc zo strany USA sa zintenzívnila od polovice tohto leta po júlovom telefonáte medzi Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trupom a bola kľúčová pri realizácii útokov Ukrajiny. Tie podľa FT spôsobili nárast cien energií v Rusku a prinútili Moskvu obmedziť vývoz nafty a dovážať pohonné hmoty.

Foto: SITA/AP

Trump otvorene vyjadril svoje sklamanie z Putina, odkedy sa spolu osobne stretli na Aljaške. Tento summit nepriniesol žiadny hmatateľný pokrok, ktorý by priblížil ukončenie vojny na Ukrajine. Zdroje FT uviedli, že to bol jeden z faktorov, ktorý ovplyvnil Trumpovo rozhodnutie podporiť intenzívnejšie ukrajinské útoky na území Ruska.

Moskva v poslednom čase takisto opakovane podniká útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ktorú sa podľa Reuters snaží ochromiť ešte pred príchodom zimy. Zelenskyj telefonoval s Trumpom aj v sobotu, okrem iného o možnostiach posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany a konkrétnych dohodách, ktoré by to mali zabezpečiť. Témou rozhovoru bola podľa portálu Axios aj možnosť dodania rakiet Tomahawk, ktoré by Ukrajine umožnili zasahovať ciele hlboko na ruskom území.

