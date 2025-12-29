Ukradnú vám spánok a budete sa báť byť osamote a v tme: Našli sme najlepšie horory roka 2025

Snímka Weapons, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Pozrite si najdesivejšie horory tohto roka.

Máte radi horory? Tento rok priniesol na plátna aj obrazovky množstvo mrazivých príbehov, ktoré vás zavedú do sveta temnoty, nečakaných zvratov a neodolateľného strachu. Niektoré z nich vás prinútia zavrieť oči, iné možno ani nedopozeráte do konca. Toto je náš výber 10 najlepších hororov roka 2024, ktoré si nesmiete nechať ujsť.

Rovnako ako po minulé roky, aj tentoraz sme sa zamerali na horory, ktoré sú dostupné slovenským a českým divákom prostredníctvom obľúbených streamovacích služieb. Či už milujete atmosférické desivé príbehy alebo krvavé slasher momenty, v tejto desiatke si nájdete to svoje. Koľko z nich už máte na svojom zozname?

#7 Wolf Man

ČSFD: 54 %

Streamovacia platforma: SkyShowtime, Apple TV+

Snímka Wolf Man (Vlčí muž) sleduje muža menom Blake, ktorý je unavený mestským zhonom a tlakom okolia, po rokoch sa však dozvie, že jeho otec zmizol bez stopy a bol úradne vyhlásený za mŕtveho. Vďaka tomu získa nečakané dedičstvo – starý dom ukrytý v tichých a hustých lesoch Oregonu, ktorý sa pre neho stane príležitosťou, ako aspoň na chvíľu uniknúť od ruchu veľkomesta. Na výlet zoberie aj svoju manželku Charlotte a ich malú dcérku.

Len čo dorazia k domu, napadne ich vlkolak. Charlotte s dcérou vyviaznu bez ujmy, no Blake utrpí hlboké zranenie. Po úteku do domu sa rodina ocitne odrezaná od sveta a so stúpajúcim nepokojom sleduje, ako toto monštrum neúnavne obchádza ich úkryt.

Zatiaľ čo temnota za oknami hustne, zvláštne zmeny začínajú prebiehať aj v samotnom Blakeovi. Jeho správanie sa stáva nepredvídateľným, jeho telo akoby prestalo poslúchať ľudské zákonitosti. Charlotte tak zisťuje, že monštrum, ktorému sa snažia vyhnúť, možno nie je to jediné, čo im hrozí.

Hlavnú postavu stvárnil herec Christopher Abbott, ktorý sa pripravoval na rolu tak, že hodiny sledoval na YouTube videá s vlkmi, aby pochopil reč ich tela.

#6 M3GAN 2.0

ČSFD: 56 %

Streamovacia platforma: Apple TV+

Prvá časť M3GAN z roku 2022 zaznamenala obrovský úspech a celosvetovo zarobila 180 miliónov dolárov, čím sa zaradila medzi najvýraznejšie hororové tituly posledných rokov. Aj preto desivá humanoidná bábika so sarkazmom tínedžerky a schopnosťami zabijaka opäť ožila.

Príbeh M3GAN 2.0 nadväzuje na udalosti prvej časti – Gemma, vynálezkyňa zdanlivo dokonalého AI spoločníka, sa po traumatickej skúsenosti stiahla do úzadia. Po verejnej kritike, súdnych procesoch a pokusoch o vykúpenie začala verejne hovoriť o zodpovednosti technologických tvorcov. No kým sa Gemma snažila obrátiť list, jej výtvory nabrali vlastný život.

Americké vojenské sily zneužili jej dizajny na vytvorenie nového AI robota menom Amelia, ktorý má vražednú presnosť a nulovú empatiu. Keď sa Amelia vymkne spod kontroly, Gemma nemá inú možnosť, ako oživiť M3GAN.

Režisér Gerard Johnstone si tentoraz kládol otázky, či je M3GAN zlá, alebo len dôsledná. Je umelá inteligencia schopná vykúpenia? A čo ak je monštrum len výsledkom toho, čo ho naučili ľudia?

#5 The Conjuring: Last Rites

