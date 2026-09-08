Ukradli diela slávneho Renoira za 9 miliónov eur. Jeden obraz zlodeji pri úteku stratili

Foto: SITA

Matej Mensatoris
TASR
Zlodeji ukradli z múzea Renoirove diela za takmer 9 miliónov eur.

Dvaja neznámi páchatelia sa v utorok ráno vlámali do múzea francúzskeho impresionistického maliara Augusta Renoira v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli odtiaľ štyri umelecké diela. Jedno z nich im však pri úteku vypadlo, uviedol starosta. Hodnota ukradnutých diel sa odhaduje na približne 8,6 milióna eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

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Dvaja páchatelia, ktorých zachytili mestské kamery, ušli z miesta činu, pričom jeden z kradnutých obrazov nechali na mieste,“ povedal starosta Cagnes-sur-Mer Bryan Masson.

Múzeum Renoira otvorili v roku 1960 v poslednom dome, v ktorom maliar žil pred svojou smrťou v roku 1919. V zbierke sú rôzne predmety a nábytok, ktoré patrili umelcovi, vrátane jeho stojana na maľovanie a invalidného vozíka, ako aj portréty, krajinky a akty, ktoré namaľoval.

Alarm v múzeu sa spustil o 5.48 ráno. O 5.53 h, len o päť minút neskôr, bola na mieste naša mestská polícia,“ povedal Masson.

Múzeum Renoir
Foto: SITA

Necelý rok po veľkej krádeži

Krádež sa odohrala necelý rok po tom, ako z parížskeho múzea Louvre štyria páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur, pripomína AFP.

Podozriví z lúpeže v Louvri boli zadržaní, ale odcudzené predmety sa stále nepodarilo nájsť napriek rozsiahlym pátracím akciám francúzskych vyšetrovateľov v spolupráci s políciou v Belgicku, Taliansku a ďalších krajín.

Gang maskovaných kriminálnikov prezlečených za údržbárov sa pomocou elektrického náradia a mechanického rebríka dostal do Apolónovej galérie na prvom poschodí najnavštevovanejšieho múzea na svete krátko po jeho otvorení v nedeľu.

Louvre
Foto: SITA/AP

Štvorica páchateľov vtedy potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov vystavených v Apolónovej galérii len tri minúty a 58 sekúnd. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka, informovala v stredu televízia BFM s odvolaním sa na nahrávku, ktorú má k dispozícii.

Za pomoci auta s hydraulickou plošinou pristaveného k budove Louvru zo strany nábrežia Seiny sa zlodeji predtým dostali na balkón a k oknu Apolónovej galérie. Z miesta činu ušli na dvoch motorkách.

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