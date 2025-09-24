Ukázala sa tak, ako nikdy predtým. Herečka zo Sľubu sa pochválila záberom, na ktorom vyzerá na nepoznanie

Foto: Instagram (rachelsonnn, slub.markiza)

Jana Petrejová
Fanúšikov príjemne prekvapila. 

Na televíznych obrazovkách ju vidíme ako bežnú učiteľku z 80. rokov. A zatiaľ čo v Sľube ukazuje svoj herecký talent, v tanečnej šou Let’s Dance zase predviedla, aká vie byť disciplinovaná. Na sociálnej sieti sa pred niekoľkými dňami objavila ďalšia jej tvár a zapózovala svojim priaznivcom ako veľká modelka.

Nová hviezda Ráchel Šoltésová pendluje medzi rodinou a natáčaním. Kedysi dokonca účinkovala v spomínanej súťaži a drela tanečné topánky na parkete. Žiadna nuda nehrozila, bolo doslova výzvou všetko zladiť a zároveň sa o nič neukrátiť. Herečka to však ustála a dnes si užíva nakrúcanie úspešného dobového seriálu, vďaka ktorému sa preniesla do minulosti.

Foto: TV Markíza

Ako z titulky módneho časopisu

Učiteľka Táňa Kollárová je charizmatická žena, ktorá sa snaží ukočírovať vlastné emócie a poradiť si s tlakom doby. Postavy sa Ráchel zhostila, ako sa na profesionálnu herečku patrí. Ale hneď ako sa vypnú kamery, umelkyňa sa dokáže premeniť na modelku z prehliadkového móla. Pri pohľade na fotografiu, ktorú zverejnila na svojom Instagrame, nejednému človeku padne sánka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @rachelsonnn

Ráchel na zábere pôsobí ako tajomná „femme fatal“, ktorá púta pozornosť svojimi krásnymi svetlomodrými očami. Mejkap robí divy a zatiaľ čo oči má nalíčené len veľmi jemne, dominantou jej vzhľadu sú vínovo tmavé pery. Vlasy má uhladené dozadu, aby vynikla jej celá tvár. Okrem pier sa hlási o slovo tiež jeden výrazný doplnok – šperk v uchu s bielymi perlami. Aj vďaka tomu celý look pôsobí elegantne.

Fotografia nadobúda dojem, ako keby bola robená pre nejaký módny editoriál alebo rovno na titulku módneho časopisu. Herečku priaznivci zasypali príjemnými reakciami, ktoré spočívali prevažne v emotikonoch srdca a prejaveného nemého úžasu.

