Žena prosila svoju mamu, aby nešla do dôchodku. Keď odmietla, netušila, aké peklo nastane u nej a v živote jej vnúčat

Jana Petrejová
Dcéra sa na ňu urazila a dopustila sa niečoho, čo by žiadnej mame ani vo sne nenapadlo. 

Dôchodok mnohí vnímajú ako príležitosť na zaslúžený oddych, kedy sa môžu viac sústrediť na svoje zdravie a užívať si každodenný život po desaťročiach práce. Podobne to tak má aj jedna staršia žena, ktorá zostala ako obarená po reakcii svojej vlastnej dcéry, ktorá ju požiadala o niečo nezvyčajné.

65-ročnej žene sa stala zaujímavá vec. Hoci sa blíži jej odchod do dôchodku, dcéra z toho nie je príliš nadšená a nesúhlasí s tým, aby odišla z práce. A kým iné deti podporujú svojich rodičov a nestoja im v ceste za oddychom, v tejto rodine nastal opačný moment, ako uviedol Bright Side.

Čo spravila jej dcéra?

Spomínanému portálu sa posťažovala staršia žena s netradičnou situáciou, ktorá jej znepríjemnila život. „Moja dcéra nedávno ovdovela. Jej manžel zomrel po krátkej chorobe, len tri týždne potom, čo mu bola diagnostikovaná,“ uviedla budúca dôchodkyňa a zároveň doplnila, že dcéra má štyri deti vo veku 9, 7, 5 a 2 roky. Snaží sa vyžiť, hoci má dve práce.

Jedného dňa ju dcéra poprosila o jednu vec. Chcela, aby jej 65-ročná mama ešte ostala v práci a pomohla jej, keďže o manžela prišla a spolieha sa len na svoj príjem. „Prepáč, ale mala si si to poriadne premyslieť už predtým, ako si sa rozhodla pre toľko detí,“ odvetila jej mama. Dcéra sa na ňu chladne pozrela a povedala: „Budeš to ľutovať.“

Na druhý deň budúcej dôchodkyni zavolal vnuk so slzami v očiach. Jeho mama mu povedala, že on a jeho dve sestry pôjdu na nejaký čas do pestúnskej starostlivosti, pričom najmladšia zostane s ňou. Babička bola vo veľkom šoku, čoho sa dopustila jej vlastná krv.

„Tak som išla navštíviť svoju dcéru. Bola som prekvapená, keď som videla, že už zbalila kufre svojich detí. Vyzerala zničene a so slzami v očiach kričala: Toto všetko je vďaka tebe! Aká si ty matka?!“ zvýšila hlas jej dcéra. „Povedala som jej, aby sa upokojila,“ pokračovala staršia žena.

Chce sa sústrediť len na seba

