Udeje sa mimoriadne dôležitá vec, upozornil Korčok: Pred samitom na Aljaške príde Zelenskyj do Berlína, bude to kľúčové

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestuje do Berlína, aby sa osobne zúčastnil na videokonferencii so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom o budúcnosti Ukrajiny. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Videokonferencie, na ktorých budú európski, ukrajinskí a americkí predstavitelia hovoriť o situácii na Ukrajine, organizuje spolkový kancelár Friedrich Merz.
Príchod Zelenského sa v nemeckej metropole očakáva napoludnie, dodáva DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia spolkovej vlády.
Ivan Korčok upozorňuje, prečo je to dôležité
Ivan Korčok považuje stretnutie v Berlíne za mimoriadne kľúčové. Našu vládu skritizoval za pasivitu, za naše záujmy dnes budú bojovať práve európski partneri, ktorých aj premiér Fico často kritizuje.
„Nemeckému kancelárovi Merzovi sa podarilo dostať za rokovací stôl amerického prezidenta ešte pred stretnutím s Putinom. To je pre Slovensko aj Európsku úniu kľúčové, pretože naším cieľom je dosiahnuť, aby Donald Trump presadzoval aj naše záujmy. Musí si byť vedomý toho, že to, aký dosah bude mať jeho prípadná dohoda s Ruskom, bude mať dôsledky aj pre USA. Nesmie sa totiž stať, že dôjde k dohode mimo Európy a mimo Ukrajiny a práve o tom sa dnes rozhoduje,“ napísal.
Ďalší tlak na Rusko
Na spomínaných videokonferenciách by sa mali okrem Zelenského a Trumpa zúčastniť aj americký viceprezident J. D. Vance, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník NATO Mark Rutte aj lídri Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Poľska a Fínska, priblížil ešte v pondelok hovorca nemeckej vlády.
Berlín uviedol, že rokovania sa budú zameriavať na súčasnú situáciu na Ukrajine s ohľadom na plánované piatkové stretnutie amerického prezidenta Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Dodal, že diskusia sa bude týkať aj „ďalších krokov na vyvíjanie tlaku na Rusko“, ako aj na „prípravy na možné mierové rokovania a súvisiace otázky územných nárokov a bezpečnosti“.
