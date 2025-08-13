V koalícii je napätie: Šutaj Eštok poslal Ficovi tvrdý odkaz. Premiér spochybnil lojalitu strany, naznačil náklonnosť k PS

Reprofoto: Facebook/Matúš Šutaj Eštok

Nina Malovcová
SITA
Šutaj Eštok odmieta obvinenia z príklonu k opozícii.

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nerozumie tomu, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas-SD z vymysleného príklonu k opozícii. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Zdôraznil, že to bol Hlas, ktorý pred rokom a pol rozhodol svojím politickým postojom o podobe súčasnej vlády.

„Vyslúžili sme si za to otvorenú nenávisť celého liberálneho priestoru, médií aj profesionálnych hejterov. Preto, úprimne, nerozumiem, prečo by nás dnes z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli,“ vyhlásil.

Hlas chce riešiť spory za zatvorenými dverami

Hlas podľa neho prišiel do vlády s jasným plánom – nepolitikárčiť, neriešiť nenávisť, nehádať sa a naplno pracovať pre ľudí. „Za rok a pol vlády sme sa, žiaľ, ani v koalícii nedokázali vyhnúť vzájomným sporom. Ale ruku na srdce – koľko z tých sporov vyvolal Hlas? Nikdy sme nežiadali nič iné, len dodržiavanie koaličnej zmluvy a dohodnutých pravidiel. X-krát sme vyzývali našich koaličných partnerov, aby sme spory riešili za zavretými dverami na koaličnej rade a nie verejne v médiách,“ povedal Šutaj Eštok.

Na záver zdôraznil, že Slovensko dnes nemá alternatívu k súčasnej vláde, ak sa nemajú vrátiť časy chaosu. Na vládu podľa jeho slov ešte čaká množstvo úloh. Koaličné strany vyzval, aby prichádzali s riešeniami vo svojich rezortoch a problémy riešili na koaličnej rade, pretože inak sa môže vytvoriť alternatíva, „ktorá môže priniesť Slovensko k obrovskej katastrofe“.

Fico spochybnil vzťahy Hlasu

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) dnes vo svojom videu na sociálnej sieti povedal, že nevie, či si Hlas uvedomuje, že ako strana mohla mať podstatne lepší výsledok, keby tam nebol neférový a nedemokratický cudzí prvok v predvolebnej kampani, čím myslel kampaň vyzývajúcu na účasť vo voľbách zo strany Veľkej Británie.

Foto: TASR – Jakub Kotian

„To je ale otázka, na ktorú neviem úplne odpovedať, pretože nepoznám súčasnú mieru náklonnosti Hlasu k Poslušnému Slovensku (v poslednom čase tak premiér a niektorí poslanci koalície hanlivo označujú Progresívne Slovensko, pozn. SITA), ktorá bola v najvyšších štruktúrach Hlasu vždy veľmi prítomná. Vedel by som o tom rozprávať príbehy zo zostavovania vlády po voľbách v septembri 2023,“ povedal Fico.

Kritizovala ju Šimkovičová, v SNG ju už nenájdete: Potichu zrušili výstavu, ktorá sa nepáčila ani…

